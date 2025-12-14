この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

いさ進一氏が、政治評論家の竹田恒泰氏のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」に出演。「公明党に国交利権はありましたか？」という竹田氏の直球質問に対し、いさ氏はこれを明確に否定。長く国土交通大臣のポストを担ってきた背景には、安倍晋三元総理が語ったという意外な理由があったことを明かした。



動画では、公明党が長年にわたり国土交通大臣のポストを維持していることについて、世間で囁かれる「利権があるのではないか」という疑惑がテーマとなった。



なぜ国交大臣ポストを担い続けるのか。いさ氏は、安倍元総理がその理由を語っていたというエピソードを披露。それによると、安倍氏は「なぜ公明党がずっと国交大臣なんですか」と問われた際、「結局国交省って一番大きな仕事って箇所付けじゃないですか」と前置きし、どのインフラ整備を優先するかの判断が重要であると指摘したという。その上で、「公明党の場合は地方議員がどこにでも多い」「3000人ぐらいいる」とし、その強力なネットワークによって現場のリアルなニーズを把握している点を評価。「地方の中での箇所付けの優先順位を結構リアルに分かっているのが公明党だ」というのが、安倍元総理の答えだったと明かした。



さらに、今後の政局について、いさ氏は特定の党が単独で過半数を取る時代は考えにくい「多党化」が進むと予測。その中で重要になるのは「調整力」だと語り、様々な政党と政策ごとに連携していく上で、公明党がこれまで培ってきた経験が活かせるとのビジョンを示した。動画の終盤では、原子力政策について竹田氏が「あるものは使う、ただ新設には反対」という自身のスタンスを明かすと、いさ氏も「（公明党と）100%一致します」と応じ、意外な共通点が見られる一幕もあった。