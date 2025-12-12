＜無関心な旦那＞子どもの行事に来ない、優しい言葉もない…娘が「お父さんの笑顔」を見たいのに
「仕事が忙しいのはわかっています。でも、娘に優しい言葉のひとつでも掛けてほしいんです」。そう語るのは、小学6年生の娘をもつ投稿者さんです。旦那さんは多忙で、家庭内の出来事にはほとんど関心を示さないのだといいます。投稿者さんは、「旦那が一生懸命働いてくれるおかげで、私たちは生活できています」と感謝もしています。けれどその感謝とは裏腹に、家庭のなかで感じる“孤独”が年々大きくなっているようです。
『旦那は家庭内のことに無関心で、子どもたちに優しい言葉を掛けてあげたり、寄り添ってあげたりしてくれません。とくに小6の娘はお父さんが大好きで、「学校の行事にお父さんにも来てもらいたい！」と言っています。私からも誘っているのですが「忙しい！ 行けるわけがない！ 空気を読め」と怒鳴られてしまいました。娘からも見に来てほしいと手紙書きましたが、結局旦那は来ませんでした』
帰ってこない日も度々あり、毎日車中泊なのか、お金はどうしているのか心配だと投稿者さん。実は最近は、生活費も入れてくれなかったり遅れたりしているそうです。ですが投稿者さんの両親には心配を掛けられない、とまだ相談ができていない状況のようです。
家庭に無関心な旦那さん。家族といえるの……？
娘さんが想いを込めた手紙を渡したのに、それを無視した旦那さん。母親としては悲しくなってしまいます。娘さんの気持ちを思うと、胸が締めつけられそうです。
『帰ってこない、生活費を入れない時点で家族として機能していない』
『きちんと生活費を渡すとか、家に毎日帰ることも愛情だよね。興味がないように見えても、そこがあれば大丈夫だったりするの。でも投稿者さんの場合どちらも滞っているわけで。家族以外に気持ちが向いている何かがあると思う』
家にはちゃんと寝る場所があるのに、窮屈な車中泊とはどういうことでしょうか？ 投稿者さんは「帰宅しない日に、毎回ホテル泊だとお金が掛かるから車中泊かな？」と予測します。仕事が忙しいのでしょうか……？
浮気しているのでは？
なかには浮気を心配する声も少なくありませんでした。
『それ浮気していない？ 子どもに無関心なことより、もっと心配すべきことがあるよ』
『家族よりお金や時間を掛けたい何かがあるのでしょう？ 両親同席で話し合いをした方がいい。たぶんアウト案件』
『親子揃って興味がないのでは？ 女との不倫で忙しいんだよ』
『もうひとつ家庭がありそうな行動だな』
投稿者さんは「お小遣いも少ないし、カードは1枚しか持っていない」と浮気を否定します。
『家にお金を入れなくなったってことは、その分の出費がどこかである。カードや口座なんて、隠そうと思えばいくらでも作れる』
このように、それでも「本当に浮気ではないと言い切れる？」と旦那さんを疑う声は止まりませんでした。
娘が早々に「父親いらない」と感じる、それでいいのなら
「今も娘はお父さんが大好きで、たまに早く帰ってきたときは旦那の隣に座って一生懸命お話ししている」と語る投稿者さん。お父さんに文化祭や運動会や卒業式に来てもらいたい、とずっと願っているそう。でもこのような状態では、娘さんの“お父さん大好き”は、すぐに終わりが来るのではないでしょうか。現実的な意見もありました。
『それは無関心な父にだからこそ、娘が執着しているだけよね。数年もしないうちに娘の方が成長して、父親なんてお呼びじゃなくなるでしょう。父親が今から変わるより、娘の方が先にそういうのから卒業してしまうと思うけれど』
子どもの成長は早いもの。あっという間に親には関心を示さなくなるでしょう。親子の距離が遠いまま、娘さんが思春期を迎えれば、もう関係の修復は難しいかもしれません。
家族の形を取り戻すために
旦那さんが帰らず、生活費も不安定という状況は、もう我慢の域を超えているでしょう。家庭は、誰かひとりの努力だけでは成り立ちません。支え合う夫婦、そして子どもたち……どれも欠けてはいけない「家族の輪」です。投稿者さんにとって、旦那さんへの感謝と不安が入り混じる毎日は、きっと苦しいもの。今はまず「現実を直視すること」が大切なのかもしれません。
『挙動不審でさらに家計も不安定にされているなら、それらを早く解決することを考えた方がいい』
とくにお金のことはきちんと話し合った方がいいでしょう。今、どういう状況なのか、今後も滞ることがあるのか。夫婦で話し合い、安定した生活環境を整えることが大切です。しかしお子さんに関心が持てないという状況では、旦那さんの態度を改めることは難しいかもしれません。お互いに歩み寄る意思がないのであれば、そこで線を引く必要があるのかもしれません。
それでもママは子どもの行事を、一緒に楽しむことはできるのではないでしょうか。子どもの前では笑顔でいたいと思う優しいママの姿を、娘さんはちゃんと見ています。いつか娘さんが大人になったとき、母のその強さを誇りに思えるように……。