ＮＨＫ総合「あしたが変わるトリセツショー」（木曜・後７時半）が１１日に放送され、ＭＣの女優・石原さとみが出演した。

この日のテーマは亜鉛。番組キャラクター・トリンキーは「石原ちゃんも亜鉛不足の疑いがあったらしいやん」とたずねた。番組では、亜鉛不足の症状として肌疾患、味覚障害、脱毛、かぜが治りにくい、疲れやすい、口内炎といった症状を説明。石原は「そうなの！もう、脱毛も疲れやすさも口内炎も、すごいあります」という。「妊娠中は亜鉛サプリを飲んでたんです。だけど出産後は飲むのを忘れてしまって。まさしく私も亜鉛不足だと発覚」と語った。

この日は鮮やかなオレンジ色のワンピース衣装。ネットは「ＮＨＫに石原さとみ出てる。無茶苦茶美人」「この時間にテレビをつけると石原さとみちゃんが映っていて幸せ」「トリセツショー見てる。しかし石原さとみは完璧な顔してるな」と美ぼうにくぎ付け。「石原さとみえっぐいかわいい」「１０年前から変わってなくてビビる」「石原さとみ、ちょっと顔整い過ぎじゃないか。こんなん職場におったら視界に入るたびびっくりしてまうで」「石原さとみかわいいなー若返ったわ！！こんなママ羨（うらや）ましすぎる！！」とあこがれていた。

石原は２０２０年に一般男性と結婚し、２２年４月に第１子、今年５月に第２子出産を発表。同１０月に「トリセツショー」ＭＣに復帰した。