Jリーグのベストイレブンが発表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。

　各賞が表彰されるなか、ベストイレブンが発表。選ばれた11人は以下のとおり。

GK
早川友基（鹿島アントラーズ／初）
DF
植田直通（鹿島アントラーズ／初）
古賀太陽（柏レイソル／初）
荒木隼人（サンフレッチェ広島／初）
MF
小泉佳穂（柏レイソル／初）
稲垣　祥（名古屋グランパス／２回目）
田中　聡（サンフレッチェ広島／初）
FW
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ／初）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア／初）
伊藤達哉（川崎フロンターレ／初）
ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.／初）
 
　初受賞者は実に10名。今季のJ１を制した鹿島からは最多３名が選出された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

