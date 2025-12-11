初受賞は10人！ Jリーグがベストイレブンを発表、王者アントラーズからは最多３人が選出
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。
各賞が表彰されるなか、ベストイレブンが発表。選ばれた11人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ／初）
DF
植田直通（鹿島アントラーズ／初）
古賀太陽（柏レイソル／初）
荒木隼人（サンフレッチェ広島／初）
MF
小泉佳穂（柏レイソル／初）
稲垣 祥（名古屋グランパス／２回目）
田中 聡（サンフレッチェ広島／初）
FW
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ／初）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア／初）
伊藤達哉（川崎フロンターレ／初）
ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.／初）
初受賞者は実に10名。今季のJ１を制した鹿島からは最多３名が選出された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
