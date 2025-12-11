Ž¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤«Ž£ÃæÅì¾ðÀª¤Ë"Ç½Å·µ¤¤¹¤®¤ëÆüËÜ"¤Ë¸µ³°¸ò´±¤¬Êú¤¯´íµ¡´¶
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜ²ÈË®É§¡ØÃæÅì ÂçÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î·ëËö ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ò¤á¤°¤ë¡¢ÊÆ²¤ÃæÏª¤ÎËÜ²»¤È»×ÏÇ¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀ¯ºö¤ÏÁ´ÈÌÅª¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
É®¼Ô¤Î³°Ì³¾Ê¤Ç¤Î·ÐÎò¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃæÅì´Ø·¸¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Æó¤Ä¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¶¹´Ö¤Ë³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Î3Ç¯¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¶áÅìÂè°ì²ÝÁíÌ³ÈÉÄ¹¡¢ºßÊÆ¹ñÂç»È´ÛÀ¯Ì³ÈÉÃæÅìÃ´Åö½ñµ´±¡¢Ãæ¶áÅìÂèÆó²ÝÄ¹¡¢Ãæ¶áÅìÂè°ì²ÝÄ¹¡¢ÃæÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¶É»²»ö´±¤ò·Ð¸³¤·¡¢ºß¥¤¥é¥¯ÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤âÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÊÆ¶É°ÂÁ´ÊÝ¾ã²Ý»þÂå¤Ë¤Ï¡¢°ìÇ¯¶á¤¯¡¢ÏÑ´ßÀïÁè¤ÎºÝ¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÃæÅì¹×¸¥ºö¡×¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤¬³°Ì³¾Ê»þÂå¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡¢ÏÑ´ßÀïÁè¡¢ÃæÅìÏÂÊ¿¥×¥í¥»¥¹¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡¢ÆüËÜ¿Í¿Í¼Á»ö·ï¤Ê¤É¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Çµ¯¤¤¿Â¿¤¯¤Î½ÅÂç»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍÆñ¤¯¡¢¤«¤Ä¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢¤¢¤ó¤Ê¿É¤¤·Ð¸³¤ÏÆóÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ïº£¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀ¯ºö¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¸µÆ±Î½¡¢ÆÃ¤Ë¿É¶ì¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿³°Ì³¾Ê¤ÎÃæÅì¸ì³Ø¸¦½¤¼Ô¤Ë¤Ï¿¼¤¤·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»þ¡¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀ¯ºö¤Î°ìÉô¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß¼¡¤Î¥¢¥é¥Ö¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀïÁè¤È¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÂÐÃæÅìÀ¯ºö¤Ïº£¤äÁ´ÈÌÅª¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤é»×¤¦¤Î¤À¡£ÏÃ¤Ï³°Ì³¾Ê¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¶È³¦¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢³Ø³¦¤ò´Þ¤á¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤ÏÃæÅì¤ÎÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ÎÊÝ¤Î»ñ¸»³°¸ò¤«¤é¡¢ÃæÅìÀìÌç²È¤ÎÍÜÀ®ÊýË¡¡¢¿Í»öÇÛÃÖ¡¢À¯ºö¼Â»ÜÁÈ¿¥¡¦µ¡¹½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¢£7¤Ä¤Î¡Ö¸Â³¦¡¦·üÇ°¡¦µ¿Ìä¡×
ÆÃ¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæÅì¡ÖÃÏ°è¸¦µæ¡×¤äÂÐÃæÅìÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Â³¦¡¢·üÇ°¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î7ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤Î¡ÖÀÐÌýÀïÎ¬¡×¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÉÔÉ¬Í×¤Ë15Ç¯´Ö¤âÅà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÃæÅìÏÑ´ß¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ì¡¼¥óËÉ±Ò¤Ø¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«
¤¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎITµ»½Ñ¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤«
¥¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÃæÅì¤Ç¤Î¸½¾õÊÑ¹¹ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤È¡ÖÅÁÅýÅªÍ§¹¥´Ø·¸¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤«
¦¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀìÌç²È¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ³°¸òÀïÎ¬Á´ÂÎ¤ò»ÅÀÚ¤ë¿Íºà¤¬Â¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«
§¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀìÌç²È¤Î°ìÉô¤Ë¤Ïº£¤â¡Ö²¤ÊÆ¤È¤Ï°ã¤¦¡×ÃæÅìÀ¯ºö¤òÄÉµá¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
°Ê²¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤ò½ñ¤³¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæÅì¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª´Ä¶¤Ë¡ÖÂçÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤Î²¾Àâ¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Ï´±Ì±¤òµó¤²¤Æ¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤»þ¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£ÀÎ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤Í°Ù¤Î¿Íºà¤¬ÃæÅì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£ÃæÅì¤Î»Ô¾ì¤Ê¤éÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Î¡Ö¿á¤Ã³Ý¤±¡×¤Ë¶þ¤·¤¿
¡¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤Î¡ÖÀÐÌýÀïÎ¬¡×¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿1970Ç¯ÂåÅö»þ¡¢¥¢¥é¥ÖÂ¦¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤â¶¯Îõ¤ÊÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£±ÑÊ©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀ¾²¤½ô¹ñ¤Ï¤³¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Æ½¾Íè¤ÎÂÐ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ºö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢1973Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î´±Ë¼Ä¹´±ÃÌÏÃ¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÂÐ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÉÔÉ¬Í×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢²á¾êÈ¿±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
º£¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö°ì¿À¶µ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËÂÐ¤·¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬¡¢ÃæÅì¤Î¥¹¡¼¥¯¡Ê»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿á¤Ã³Ý¤±¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×¤Ë¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¡ÖÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¶¯¤«¤Ê²¤½£½ô¹ñ¡×¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡ÖÇÏ¼¯ÀµÄ¾¤ÊÆüËÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾ð¤±¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¡¢²ù¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£º£ÅÙ¤Î¡ÖÂçÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤Ï¡ÖÀ°Àâ¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÉÔÉ¬Í×¤Ë15Ç¯´Ö¤âÅà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯Åö»þ¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î·ÐºÑ¡¦µ»½ÑÅª¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¡Ö°¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¤Ï»ö¼Â¾åÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬¡ÖÈóÍ§¹¥Åª¡×¤Ê¹ñ²È¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥é¥Ö¡¦¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡×¤ò¶ËÅÙ¤Ë¶²¤ì¤¿¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥é¥Ö¤Ï¡Ö²¤ÊÆ¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤Îµ¾À·¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¤Ë¤ÏÂçµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦1970Ç¯ÂåÅö»þ¤Î³Ø³¦¤ÎÄ¬Î®¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæÅì¡ÖÃÏ°è¸¦µæ¡×¤Ï¤«¤Ê¤êÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ñ±×¡×¤ÎºÇÂç²½¤è¤ê¤â¡¢¸½ÃÏ¤ÎÎò»Ë¡¢¸À¸ì¡¢Ê¸²½¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢º£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö´ó¤êÅº¤¦¡×¤³¤È¤ÎÊý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÅì¤Ë¼ÂºÝ¤Ë½»¤á¤Ð¡¢¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤¬¤¤¤«¤Ë¡ÖÀ°Àâ¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£70Ç¯ÂåÅö»þ¤Î¡ÖÃÏ°è¸¦µæ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÁ±Àâ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüËÜÂ¦¤Î¡Ö¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¶õÁÛÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡×¤ÎÉé¤Î°ä»º
£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÃæÅìÏÑ´ß¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ì¡¼¥óËÉ±Ò¤Ø¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«
¤³¤ì¤Ï¡ÖÃÏ°è¸¦µæ¡×¤Î¸Â³¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¡Ö¶õÁÛÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡×¤ÎÉé¤Î°ä»º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÑ´ßÃÏ°è¤Ç´íµ¡¤¬À¸¤º¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¹×¸¥¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÎã¤¬1987Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¹¶·â¤äµ¡ÍëÀßÃÖ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÅö»þ¤ÎÃæÁ¾º¬Æâ³Õ¤ËÁÝ³¤ÄúÇÉ¸¯¤äºßÆüÊÆ·³ÃóÎ±Èñ¤ÎÁý³Û¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸åÆ£ÅÄ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤Ø¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâÁÝ³¤ÄúÇÉ¸¯¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¡¢·ë¶ÉÃæÁ¾º¬¼óÁê¤ÏÇÉ¸¯¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£Æ±´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¸òÀï³¤°è¤Ø¤Î¼«±Ò´ÏÇÉ¸¯¤¬ÀïÆ®¹Ô°Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¡×¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÑ´ßÀïÁè¸å¤Î1991Ç¯¤Ë¡ÖÁÝ³¤Äú¡×ÉôÂâ¤¬¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¯¤ËÎ¦¼«ÉôÂâ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸åÆ£ÅÄÄ¹´±¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ïº£¤â±ÊÅÄÄ®¤È²â¤¬´Ø¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£ÍÞ»ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤
¤¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎITµ»½Ñ¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤«
¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¹¤·¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Û¤É¼ÂÀï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·³Ââ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£1948Ç¯¤Î·ú·³°ÊÍè¡¢¤Û¤Ü¿ôÇ¯¤ª¤¤Ë¡¢ÂçÀïÁè¤«¤é¾®µ¬ÌÏÀïÆ®¡¢¹¹¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÆÃ¼ìºîÀï¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·³»öºîÀï¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢²áµî70Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙ¤âÀïÆ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤Ï¼ÂÀï¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤¹¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÉ´ÀïÏ£Ëá¡×¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Ï¤º¤À¡£É®¼Ô¤¬ÃæÅì¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¡×¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÀïÁè¤ÏÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ°Ê¾å¤Ë·Ð¸³¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÀï·Ð¸³¤¬Âç¤¤¯¥â¥Î¤ò¤¤¤¦¡£ÀïÎ¬¡¢ÀïÁè¡¢ÀïÆ®¡¢ÆÃ¼ìºîÀï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Î·³»öµ»½Ñ¤Þ¤Ç¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÅÁÅýÅªÍ§¹¥¹ñ¡×¤ÏÆüËÜÂ¦¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¥¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÃæÅì¤Ç¤Î¸½¾õÊÑ¹¹ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤È¡ÖÅÁÅýÅªÍ§¹¥´Ø·¸¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤âÉ®¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÅ¨À¹ñ²È¤À¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÁÅýÅªÍ§¹¥¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÆüËÜÂ¦¤Î¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Î¥¤¥é¥ó¤ÏÆüËÜ¤ÈÍ§¹¥Åª´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ì¥Ó¹ñ²¦¤Î»þÂå¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤ËÆþ¹ñ¥Ó¥¶¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Î¥¹¡¼¥¯¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¼ã¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾¦¿Í¤«¤éÎ®Äª(¤ê¤å¤¦¤Á¤ç¤¦)¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÀÎÏ»ËÜÌÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1979Ç¯¤Î¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿¸å¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢1988Ç¯9·î¡¢¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Íºî²È¤¬¾®Àâ¡Ø°Ëâ¤Î»í¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¥¤¥é¥ó¤Î¥Û¥á¥¤¥ËºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ï¡ÖÍÂ¸À¼Ô¤òËÁÆÂ(¤Ü¤¦¤È¤¯)¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆ±ºî²È¤Ë»à·º¤òÀë¹ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥È¥ï¡ÊË¡²ò¼á¡Ë¤òÈ¯½Ð¤¹¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¤ÏÆ±½ñ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇËÝÌõ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃÞÇÈÂç½õ¶µ¼ø¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¸ìÈÇËÝÌõ¼Ô¤¬¡¢¹¹¤Ë93Ç¯¤Ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¸ìÈÇ¤È¥È¥ë¥³¸ìÈÇ¤Î½ÐÈÇ¼Ô¡¦ËÝÌõ¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½±·â¡¦»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Û¥á¥¤¥ËºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥È¥ï¤¬²á·ãÇÉ¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤òÍ¶È¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÃæÅì³ÆÃÏ¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¡¢¥Õ¡¼¥·ÇÉ¡¢¥¤¥é¥¯¤Î¥·¡¼¥¢ÇÉÉðÁõÁÈ¿¥¤Ê¤É¡ÖÂåÍýÀªÎÏ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤òÂ³¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¤¥é¥ó¤¬¡ÖÅÁÅýÅªÍ§¹¥¹ñ¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬»Ä¤ë¡£
¢£±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Î¥¢¥é¥Ó¥¹¥È¤Ï»öÌ³¼¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¦¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀìÌç²È¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ³°¸òÀïÎ¬Á´ÂÎ¤ò»ÅÀÚ¤ë¿Íºà¤¬Â¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«
É®¼Ô¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ò¸¦½¤¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Î¥¢¥é¥Ó¥¹¥È¡Ê¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìÀìÌç¡Ë¤ÎÆóÅù½ñµ´±¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥é¥¯¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ç¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¡¢±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¢¥é¥Ó¥¹¥È¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ê¤«¤ì¡¢Èà¤é¤ÏÆó¿Í¤È¤â¸å¤Ë±Ñ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î»öÌ³¼¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢Åö»þ¤ÎÎòÂå¼¡´±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¢¥é¥Ó¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ºÇ¶á¤Ï²¤½£ÃÏ°è¤ÎÀìÌç²È¤¬¼¡´±¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¡¢±Ñ¹ñ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«Åù¤Ë¿¢Ì±ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÃæÅì¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÀìÌç²È¤¬¼¡´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤â¡¢ÎòÂå³°Ì³¼¡´±¤Ë¤Ïµì¥½Ï¢½ô¹ñ¤äÃæÅì¤ÎÀìÌç²È¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£Â¾Êý¡¢¥É¥¤¥Ä³°Ì³¾Ê¤ÎÎòÂå¼¡´±¤Ï¡¢²¤½£Åý¹ç¤äÅì²¤¡¦¥í¥·¥¢¤ÎÀìÌç²È¤¬Ãæ¿´¤À¤½¤¦¤À¡£¤É¤¦¤ä¤éÎò»ËÅª¹ñ±×¤Î°ã¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î³°Ì³¼¡´±¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤âÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¢£¤¢¤¨¤Æ¡Ö²¤ÊÆ¤È°Û¤Ê¤ë¡×Î©¾ì¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
§¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÃæÅìÀìÌç²È¤Î°ìÉô¤Ë¤Ïº£¤â¡Ö²¤ÊÆ¤È¤Ï°ã¤¦¡×ÃæÅìÀ¯ºö¤òÄÉµá¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤âÉ®¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÁÅý¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢³°Ì³¾Ê¤Ë¤½¤ó¤ÊÅÁÅý¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´º¤¨¤Æ¡Ö²¤ÊÆ¤È°Û¤Ê¤ë¡×Î©¾ì¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤À¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡£ÂÆÀ¤ÇÁ°Îã¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ä¾¤Á¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¡£ÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÊÑ¤¨¤ëÍý¶þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£50Ç¯Á°¤Î¡Ö¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¡×»þÂå¤Îµ²±¤Ï¡¢Á°Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
µÜ²È Ë®É§¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤³¡Ë
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½êÍý»ö¡¦ÆÃÊÌ¸ÜÌä
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£78Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£³°Ì³Âç¿ÃÈë½ñ´±¡¢ºßÊÆ¹ñÂç»È´Û°ìÅù½ñµ´±¡¢Ãæ¶áÅìÂè°ì²ÝÄ¹¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó²ÝÄ¹¡¢ºßÃæ¹ñÂç»È´Û¸ø»È¡¢ºß¥¤¥é¥¯Âç»È´Û¸ø»È¡¢ÃæÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¶É»²»ö´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2006Ç¯10·î¡Á07Ç¯9·î¡¢ÁíÍý¸øÅ¡Ï¢ÍíÄ´À°´±¡£09Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÃæÅìÄ´ºº²ñ¸ÜÌä¡¢³°¸òÀ¯ºö¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡Ê³°¸ò¡Ë¡£
----------
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½êÍý»ö¡¦ÆÃÊÌ¸ÜÌä µÜ²È Ë®É§¡Ë