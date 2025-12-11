日本人の大物俳優がプレミアリーグを現地観戦

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは現地時間12月7日、フルハムと対戦し2-1で勝利した。

日本代表MF鎌田大地がフル出場で勝利に貢献したなか、現地スタジアムに訪れた日本人俳優が「サッカー好きとは知りませんでした」「羨ましいです！」など注目されている。

試合後のスタジアムで記念撮影をしたのは、俳優の西島秀俊さん。異国の地で日本代表選手が活躍する姿を現地で目に焼き付けた。自身の公式インスタグラムで「サッカー観に行きました。Thank you my friends! 鎌田選手良かった！」と綴り、スタジアムの雰囲気や、鎌田の様子など5枚の写真を公開。現地の興奮を伝えた。

ファンからも「スタジアムの臨場感、最高ですね」「プレミア観に行ったんですね！羨ましいです！」「楽しめたみたいで何よりです！」「サッカー観戦楽しそう」「推しが推しの試合観に行ってる」「Jリーグにも来てほしい！」「サッカー好きとは知りませんでした」「鎌田選手凄くいいですよね」など多くのコメントが寄せられ、現地に訪れた西島さんと鎌田の活躍に注目が集まっていた。鎌田は今季好調をキープし、クリスタル・パレスも4位とUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権内につけており、さらなる活躍に期待が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）