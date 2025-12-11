【熱愛】工藤静香が危惧する「Cocomiのデキ婚」と、ステージママすぎる「暴走愛」

Cocomiと自身を重ねる工藤静香

「芸能界最強のステージママ」として、その剛腕を振るってきた工藤静香（55歳）がいま、かつてない焦燥に駆られているという。

これまで次女・Kōki,（22歳）を世界的ブランドのアンバサダーに押し上げ、長女・Cocomi（24歳）をフルート奏者として紅白歌合戦の舞台に立たせるなど、完璧なシナリオを描き続けてきた工藤。夫である木村拓哉（53歳）すらも脇役に追いやるほどのプロデュース能力で、自身の個人事務所『パープル』を一大ブランドへと成長させた。しかし、その鉄壁のコントロールが及ばない事態が発生している。それが、長女・Cocomiへの「暴走愛」だという。

ことの発端は、バレーボール界の守護神との異名を誇る小川智大選手（29歳）との熱愛発覚だった。週刊文春が大阪での「3泊4日お泊まり愛」を報じたのだが、当のCocomi本人は臆することなく平然とし、「周囲に交際を隠す気配が全くない」（スポーツ紙記者）という。そんなCocomiに対し苛立ち険しい表情を浮かべているのがステージママの工藤だ。

「静香さんにとって、娘たちの結婚相手は『一族のブランド』をさらに高める存在でなければならないわけです。小川選手は日本代表クラスの実力者ですが、静香さんが描く『グローバルセレブ』の基準からすれば、知名度や将来の資産規模という点で少々、物足りなさを感じているのが本音でしょう。

しかし、今のCocomiちゃんはロストコントロール。恋は盲目と言いますが……まさにそんな状態なんです。静香さんが何か言えば反発し、逆効果という状態です。障害があればさらに燃え上がるのは恋愛の常ですからね……」（芸能プロ幹部）

そんな愛娘・Cocomiの反抗期に直面したいま、工藤の脳裏をよぎったのが皮肉にも過去の自分自身の姿だという。

ただ一人、静観するキムタク

「業界内で囁かれているのが、Cocomiの『デキ婚』の可能性です。時計の針を巻き戻せば2000年、工藤が当時人気絶頂で『結婚など不可能』と言われたSMAPの木村拓哉を射止めた決定打こそが、妊娠発表という強行突破だった。あの手腕は、まさに芸能史に語り継がれる鮮やかなもの。ファンや旧ジャニーズ事務所幹部を黙らせた。そんな工藤も親の立場になった今、娘に同じ手を使われる可能性が出てきた……。お泊り愛が週刊誌に報じられているわけです。当然、『出来婚』を警戒しないはずがありません」（民放編成幹部）

そんな自分自身の経験が、ステージママである工藤を苛立たせているのだ。

現在、次女のKōki,はモデル・女優として順風満帆なキャリアを築き、工藤の敷いたレールを華麗に歩んできた。対照的に、芸術家肌で奔放な長女・Cocomiは過去において『25歳までの結婚願望』を公言し、その期限である2026年5月が目前に迫っている。

「静香さんは、Cocomiちゃんのリサイタルや仕事のスケジュールをこれまで以上に厳密に管理しようとしている、それが逆効果のようです。かつて周囲の反対を押し切って愛を貫いた母のDNAが、娘にも色濃く受け継がれている証拠ですよ現場のスタッフもピリピリした空気に戦々恐々としています」（テレビ局関係者）

一方、この母娘の冷戦を家庭内でただ一人、静観しているのが木村拓哉だ。

「木村さんは、自身の経験からも『男女の仲は理屈じゃない』と達観しているようです。そして何より家庭内ヒエラルキーの頂点にいる静香さんに口出しはできない。娘の恋を応援したい気持ちと、妻の機嫌を損ねたくない気持ちの板挟みで沈黙しているようです」（前出・芸能プロ幹部）

工藤静香が必死になって築き上げたセレブファミリー。運命の「Xデー」を前に、ステージママの憂鬱は深まるばかりだ。

【こちらも読む】【独自】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」

【こちらも読む】【独自】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」