ド軍スミス、WBC出場決定 “同僚”大谷擁する侍撃破へ…シュワーバーら4選手参加発表
米国代表にシュワーバー、ガナー・ヘンダーソンらも参戦
野球米国代表は9日（日本時間10日）、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、ウィル・スミス捕手、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズFA）ら4選手が出場すると発表した。
スミスは前回大会に続いての出場。今季は打率.296、17本塁打、61打点、OPS.901をマーク。前回大会ではJT・リアルミュート（フィリーズ）が正捕手を務めており、スミスは控えメンバーだった。米国代表はすでに今季60本塁打のカル・ローリー捕手（マリナーズ）の出場が発表されており、起用法に注目が集まる。
シュワーバーは今季キャリアハイとなる56本塁打を放ち、大谷翔平投手（ドジャース）との争いを制してナ・リーグで本塁打と打点の2冠に輝いていた。
また、オリオールズのガナー・ヘンダーソン内野手、ブルワーズのブライス・トゥラング内野手の参加も発表された。24歳のヘンダーソンは2024年に37本塁打をマーク。打率.274、17本塁打68打点、OPS.787だった。26歳のトゥラングはブルワーズの正二塁手で、今季打率.288、18本塁打81打点、OPS.794の成績だった。
米国代表は、前回決勝で日本に敗れて準優勝。今大会も超豪華メンバーで臨む。ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が主将を務め、ナ・リーグサイ・ヤング賞右腕のポール・スキーンズ投手（パイレーツ）も出場することが発表されている。（Full-Count編集部）