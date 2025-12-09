この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「おめでとうございます！旧姓使用を法制化！選択的夫婦別姓は必要ない！」と題した動画を公開。旧姓使用の法制化を歓迎し、これにより選択的夫婦別姓の議論は不要になるとの立場を鮮明にした。



動画冒頭、竹田氏は新聞記事を手に「旧姓使用法制化へ」という方針が固まったことを「クラッカー鳴らしたいぐらいです」と熱烈に歓迎。この動きにより、長年議論されてきた選択的夫婦別姓は「粉砕されたと言っても過言ではない」と自身の見解を述べた。



竹田氏は、20年来、選択的夫婦別姓に反対する一方で、働く女性などが抱える不便を解消するため「旧姓使用の拡大」を一貫して訴えてきたと主張。現在では銀行口座やクレジットカード、パスポート、各種専門職の免許に至るまで、多くの場面で旧姓が使えるようになり、社会生活上の不便はほぼ解消されたと現状を分析する。推進派が主張する「不便」については「私の確認したところですと、出てきたのはパスポートが使い勝手悪いっていうぐらい」だとし、それは旅券法の改正で対応すれば済む問題だと指摘した。



さらに、竹田氏は選択的夫婦別姓の推進派が掲げる「困っている人がいる」という主張に対し、過去に国会で具体例を尋ねても誰も答えられなかったというエピソードを披露。「困ってる人なんかいないの」「これは結局はフェミニズム運動の人が自分の共産主義思想を進めるにあたって、困ってる人がいるって捏造して…」と、その正当性に強く疑問を呈した。その上で、選択的夫婦別姓の導入は家族制度を揺るがし、最終的には「皇室を潰す」という共産主義的な思想につながるものだと警鐘を鳴らしている。



記事では、旧姓使用の法制化が夫婦同姓の原則を維持しつつ、実社会での不便を解消する現実的な解決策であると強調。これにより、選択的夫婦別姓を導入する必要性は「全くなくなる」と改めて断じ、この議論に終止符を打つべきだと締めくくった。