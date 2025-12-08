HOMEI¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥¸¥§¥ë¡¢¡È¤×¤ë¤Á¤å¤ë¡É¼Á´¶¤Îºù¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì
HOMEI ¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥¸¥§¥ë¤è¤ê¡¢½Õ¤Î¸ÂÄê¿§¤¬12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢12·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÅ¸³«»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¢£ºù¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥«¥é¡¼
¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡ÖMG14 Sakura Magnet¡×¤Ï¡¢¤×¤ë¤ó¤ÈÃÆ¤à¼Á´¶¤È¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¤×¤ë¤Á¤å¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡É¤ò³ð¤¨¤ë°ì¿§¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò°ìËçÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤°´Å¤µ¤Ë¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ØÀè¤Ë½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤ò¤½¤Ã¤È½É¤¹¡£Âç¿Í¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¿ð¡¹¤·¤µ¤òÅº¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸ÂÄê¿§¤Ç¡¢ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Î¿Íµ¤¿§¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¡¼¥Ö
HOMEI ¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥¸¥§¥ëMG14 Sakura Magnet ºù¤Î²Ö¤Ó¤é²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë