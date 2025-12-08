¡ãµÁÊì¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡ä¡ÖÀäÂÐÍ×¤é¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤é¤ì¤¿µÁÊì¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥â¥¨¡¢30ºÐ¡Ë¤ÈÉ×¡Ê¥³¥¦¥¤¥Á¡¢37ºÐ¡Ë¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥«¥¤¥È¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤âµÁ¼Â²È¤â¤¦¤Á¤ÈÆ±¤¸¸©Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏµÁÊì¤ÈÉÔÃç¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÁÊì¤Î¼ñÌ£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°ºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¾¤Ð¶¯°ú¤Ë»ä¤ä»ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¾ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±µÁÊì¤ÈÙæ¤á¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êì¡Ê¥Þ¥¤¥³¡¢50Âå¸åÈ¾¡Ë¤äËå¡Ê¥ß¥¨¡¢26ºÐ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Ï¥Ã¥¥êÃÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤È¤¯¡¢µÁÊì¤«¤é¡Ö¿·ºî¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Öº£ÅÙ¤³¤½¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤½¤¦¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¡¢½Å¤¤Â¼è¤ê¤ÇµÁ¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢µÁ½ÇÊì¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ½ÇÊì¤Ïº£¤â¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËµÁÊì¤Î²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤òË«¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Æ¤ÎÄê¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤µÁÊì¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿µÁ½ÇÊì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ÏµÁ½ÇÊì¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥°¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁ½ÇÊì¤Ï¡ÖÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
µÁ½ÇÊì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈµÁÊì¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¯¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÍîÃÀ¤¹¤ëµÁÊì¡£¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤È¤ÎÃç¤ò°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁ½ÇÊì¤ËÊØ¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢µÁÊì¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»ä¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÃÇ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÉ×¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏµÁÊì¤ÈÇ¯Îð¤Îº¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂ¾¿Í¤À¤«¤é²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·µÁÊì¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Êì¤äËå¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖµÁÊì¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É»ä¤ÏµÁÊì¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÁÊì¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
µÁ½ÇÊì¤Ïº£¤â¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËµÁÊì¤Î²È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤òË«¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Æ¤ÎÄê¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤µÁÊì¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿µÁ½ÇÊì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ÏµÁ½ÇÊì¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥°¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁ½ÇÊì¤Ï¡ÖÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
µÁ½ÇÊì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈµÁÊì¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¯¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÍîÃÀ¤¹¤ëµÁÊì¡£¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤È¤ÎÃç¤ò°¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁ½ÇÊì¤ËÊØ¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢µÁÊì¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»ä¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÃÇ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÉ×¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏµÁÊì¤ÈÇ¯Îð¤Îº¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂ¾¿Í¤À¤«¤é²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·µÁÊì¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Êì¤äËå¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖµÁÊì¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É»ä¤ÏµÁÊì¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÁÊì¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È