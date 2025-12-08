¿åÅè¥Ò¥í¡ßÜÆÁÒÆà¡¹W¼ç±é¡Ø¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡ÙTVerÇÛ¿®³«»Ï¡¡º´Æ£·ò¡¢¸þ°æÍý¤é¤â½Ð±é
¡¡¿åÅè¥Ò¥í¤ÈÜÆÁÒÆà¡¹¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢12·î8Æü¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢µÜ¾ëÍý»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ø¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡ÙÏ¢ºÜ¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø～¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÀäÂÐÈà»á～´°Á´Ìµ·ç¤ÎÎø¿Í¥í¥Ü¥Ã¥È～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤¬¼ê¤¬¤±¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÄ¶Í¥½¨¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¼¹»ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Î¡È¥¤¥±¥á¥óÉÕ¤½÷³Ø±à¡É¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿åÅè¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¹»ö°ì²È¤ÎÌ¾Ìç¡¦¼ÆÅÄ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç¤â´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¸ø¼°¼¹»ö»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÍ¥½¨¤Ê¼¹»ö¡¦¼ÆÅÄÍý¿Í¡£ÜÆÁÒ¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Âç´ë¶È¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅì±À¥á¥¤¤ò±é¤¸¤¿¡£Íý¿Í¤Î¸µ¤Ç¤ª¾îÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥¤¤¬¡¢¥¤¥¸¥á¤äº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Î©ÇÉ¤Ê¤ª¾îÍÍ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íý¿Í¤ÎÄï¤Ç¥á¥¤¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¼ÆÅÄ·õ¿ÍÌò¤Çº´Æ£·ò¤¬½Ð±é¡£º´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¤È¤Ï¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¼Â¤ÏÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ®·ì´Á¤Î·õ¿Í¤È¡¢Íý¿Í¡¢¥á¥¤¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢»³ÅÄÍ¥¡¢¸þ°æÍý¡¢ÄÅÀî²íÉ§¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
