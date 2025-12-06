12月13日（土）の『クレヨンしんちゃん』では、「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」が放送される。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

昨今、話題となっている『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ。それが、しんのすけの父親“とーちゃん”こと野原ひろしを主人公にした『野原ひろし 昼メシの流儀』だ。

2015年より漫画家・塚原洋一によって連載が開始された漫画は、現在「まんがクレヨンしんちゃん.com」で好評連載中。ひろしが“旨いメシ”を求め、限られたお小遣いをやりくりしながらこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らしている。

2025年10月よりBS朝日でテレビアニメ化されると、【アニメ】クレヨンしんちゃん公式YouTubeではオープニング映像が1000万回再生を超える大バズり＜12月5日（金）時点＞。

漫画からアニメへと多彩なメディアミックスで席巻中の『野原ひろし 昼メシの流儀』だが、このたび『クレヨンしんちゃん』本編とのコラボ放送が決定した。

◆みさえの“家族も知らない1時間”を描く！

今回のコラボは『野原ひろし 昼メシの流儀』と同じ脚本家・モラルが担当。

「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」と題し、ひろしの妻でしんのすけの母親・みさえを主人公に、彼女の“家族も知らない1時間”を描く。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

ひろし、しんのすけ、妹のひまわりを留守番に、ひとりでバーゲンに出向いたみさえ。

無事に買い物を終えて、ちょうど昼メシどき。目の前にはファミレスがあるが「せっかくひとりなんだから」と少し背伸びをすることに。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

ラーメン、カレー、パスタ…たくさんの魅力的なお店があり、迷いに迷うが、意を決して高級店の扉を開けて――。

昨夜の残り物を昼食にしているしんのすけたちへ罪悪感を抱きつつも、3000円の豪華ランチに舌鼓を打つが、そのときひろしから着信が。はたして？

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

“季節の野菜のテリーヌ”、“真鯛のポワレ レモンバターソース添え”、メインディッシュの“ローストビーフ”など、食べたことのない料理を前に笑顔の止まらないみさえ。

一口食べると頭の中に現れる、臨場感あふれる豊かな“食レポ”ならぬ“妄想映像”にも注目だ。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

みさえの“昼メシの流儀”の行方に期待が高まる。

◆『野原ひろし 昼メシの流儀』が大団円

本編では決して見られないひろしの“家族も知らない1時間”を描いた『野原ひろし 昼メシの流儀』。

カレーにマグロ丼など思わず腹の鳴る“飯テロ”描写に加えて、臨場感あふれる熱すぎる食レポ、ひろしをはじめ後輩の川口、アルバイト大学生・四杉遥、新入社員の高桐あきたけといった魅惑のオリジナルキャラクターとの爆笑のやりとりも大いに盛り上がっている。

そんな同作は、来たる12月19日（金）に最終話を控えることに。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

12月13日（土）放送の『クレヨンしんちゃん』×『野原ひろし 昼メシの流儀』のコラボ回「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」とあわせて、大団円を迎える『野原ひろし 昼メシの流儀』も要チェック。ひろし＆みさえ夫婦の“家族も知らない1時間”を、腹を鳴らして楽しみたい。