モデルで俳優の出口夏希が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。オープニングステージで圧巻ランウェイを披露すると、その抜群スタイルに「脚ほっそ！」「顔小さい」など反響が寄せられた

【映像】「脚ほっそ！」出口夏希のランウェイ（全身姿も）

イベントの幕開けを告げる「TGC HIROSHIMA SPECIAL COLLECTION」に登場した出口は観客に大歓声で迎えられた。上半身は白いシャツに黒いネクタイを合わせ、一方、ボトムは赤を基調とした和柄の衣装とブラックのショートパンツを組み合わせ、美太ももをチラリと覗かせていた。

独創的なスタイリングの中でも輝いていたのは出口のスタイルの良さ。視聴者は「顔ちいさすぎ！」「圧巻美」「美しすぎて息とまる」「脚ほっそ！」「顔小さい」「顔面つよ」などの声をコメント欄に寄せていた。

出口はファッション誌「non-no」専属モデルとして活動し、俳優としてはドラマ「アオハライド」、「ブルーモーメント」、劇場映画「赤羽骨子のボディーガード」などに出演。2001年10月4日生まれで中国出身。身長は162センチ。“今、最もヒロインに指名したい女優”という肩書きを持ち、Z世代からの支持も厚い。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）

