半導体大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）の時価総額が、一時トヨタ自動車を抜いて２位となったのは、ＡＩ（人工知能）の普及でデータセンター向けの半導体需要が増え、好業績が続いているためだ。ただ、記憶媒体となるメモリー半導体では、数年ごとに好不況を繰り返す傾向があるため、巨額の設備投資を続けられる成長を維持できるかどうかが課題となる。（鈴木瑠偉、杉本要）過去最高キオクシアＨＤの業績は好調だ。２０