【ゆるキャン△ピングカー】リニューアルしてイベント参加決定！ グッズも販売
次回作の制作も決定し話題のTVアニメーション『ゆるキャン△ 』。なでしことリンの描き下ろしイラストが車両の側面に、その他の部分も全面リニューアルされた「ゆるキャン△ピングカー mkII」が2025年も様々な会場に出没決定。グッズ販売も行われる。
＞＞＞「ゆるキャン△ピングカー mkII」や販売アイテムをチェック！（写真9点）
リニューアルした「ゆるキャン△ピングカー mkII」が、12月13日（土）から23日（火）に開催される『東京メガイルミ2025-2026』開催期間中の限定イベント「Outdoor Xmas Week」へ駆けつける。
「Outdoor Xmas Week」は、大井競馬場で2025年11月1日（土）から2026年1月11日（日）まで開催されている冬季限定イルミネーションイベント『東京メガイルミ2025-2026』の期間中、【アウトドア × Xmas × 都心イルミネーション】をコンセプトにした、いつもとひとあじ違う！ ちょっとワイルドな体験型クリスマスコラボイベント。
「ゆるキャン△ピングカー mkII」は、このキャンピングカーのために描き下ろしされた、なでしことリンのイラストを車両の助手側の側面にデザインし、その他、運転席の側面やフロント、リアも全面新しいデザインでラッピングした、世界で1つだけのキャンピングカーだ。
「ゆるキャン△ピングカー mkII」の展示と供に、物販も行行われる。『ゆるキャン△ピングカー mkII マジックインキ 2色セット』を始め、「ゆるキャン△ピングカー mkII」関連グッズはもちろん、「ゆるキャン△ SEASON3 ケロリン桶」など『ゆるキャン△ SEASON3』グッズも販売予定。
ぜひ「Outdoor Xmas Week」に、「ゆるキャン△ピングカー mkII」に会いに行ってほしい。
（C）あｆろ・芳文社／野外活動プロジェクト
