日本の決勝Tシミュレーション GL1位通過マスト…3位で優勝国ラリー＆超地獄ルートの可能性
日本はグループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者と同組
2026年アメリカ・カナダ・メキシコワールドカップの組み合わせも決まり、いよいよ準備が本格化する。
グループリーグの間だけでも東京から鹿児島までよりも長い距離の移動があるなど厳しい戦いになるが、その中で日本はどんな相手と対戦することになるのだろうか。今回はそのシミュレーションを行ってみよう。
まず、それぞれのグループでFIFAランクどおりの順位のチームが勝ち上がると仮定する。すると、こういうチームが出てくるはずだ。
A組: 1位 メキシコ（15） / 2位 デンマーク（PO/21）
B組: 1位 イタリア（PO/12） / 2位 スイス（17）
C組: 1位 ブラジル（5） / 2位 モロッコ（11）
D組: 1位 アメリカ（14） / 2位 トルコ（PO/25）
E組: 1位 ドイツ（9） / 2位 エクアドル（23）
F組: オランダ（7）/日本（18）
G組: 1位 ベルギー（8） / 2位 イラン（20）
H組: 1位 スペイン（1） / 2位 ウルグアイ（16）
I組: 1位 フランス（3） / 2位 セネガル（19）
J組: 1位 アルゼンチン（2） / 2位 オーストリア（24）
K組: 1位 ポルトガル（6） / 2位 コロンビア（13）
L組: 1位 イングランド（4） / 2位 クロアチア（10）
今回、3位になっても勝ち抜く可能性がある。そして3位の場合はトーナメント表で入る可能性のある場所が5か所ある。それぞれで相手がどうなるか、決勝トーナメントでも対戦相手はFIFAランクどおりに勝ち残ってくると仮定して考えてみた。
【1位通過】
ラウンド32 （モンテレイ）：vs モロッコ （11）
ラウンド16 （ヒューストン）：vs スイス （17）
準々決勝 （ボストン）：vs フランス （3）
準決勝 （ダラス）：vs スペイン （1）
決勝 （NY/NJ）：vs アルゼンチン （2）
※ベスト16まで10位以下の国と当たるため、序盤で体力を温存しやすい
【2位通過】
ラウンド32 （ヒューストン）：vs ブラジル （5）
ラウンド16 （NY/NJ）：vs セネガル （19）
準々決勝 （マイアミ）：vs イングランド （4）
準決勝 （アトランタ）：vs アルゼンチン （2）
決勝 （NY/NJ）：vs スペイン （1）
※ラウンド32ですぐに痺れる戦いに
【3位通過・パターンA】
ラウンド32 （メキシコシティ）：vs メキシコ （15）
ラウンド16 （メキシコシティ）：vs イングランド （4）
準々決勝 （マイアミ）：vs ブラジル （5）
準決勝 （アトランタ）：vs アルゼンチン （2）
決勝 （NY/NJ）：vs スペイン （1）
※初戦が完全アウェー（アステカ）。そこを抜けてもイングランド、ブラジル、アルゼンチンと続く「歴代優勝国ラリー」で、移動もメキシコ→東海岸と激しく難易度MAX
【3位通過・パターンB】
ラウンド32 （バンクーバー）：vs イタリア （12）
ラウンド16 （バンクーバー）：vs アルゼンチン （2）
準々決勝 （カンザスシティ）：vs ポルトガル （6）
準決勝 （アトランタ）：vs イングランド （4）
決勝 （NY/NJ）：vs スペイン （1）
※カナダ（バンクーバー）に居座れるのは利点だが、イタリア、アルゼンチン、ポルトガルと技巧派との対戦が続く
【3位通過・パターンC】
ラウンド32 （サンタクララ）：vs アメリカ （14）
ラウンド16 （シアトル）：vs ベルギー （8）
準々決勝 （ロサンゼルス）：vs スペイン （1）
準決勝 （ダラス）：vs フランス（3）
決勝 （NY/NJ）：vs アルゼンチン （2）
※移動距離が「超地獄」のルート。開催国アメリカを倒しても、ベルギー、スペインと続き、疲労困憊の中でアルゼンチンと決戦
【3位通過・パターンD】
ラウンド32 （ボストン）：vs ドイツ （9）
ラウンド16 （フィラデルフィア）：vs フランス （3）
準々決勝 （ボストン）：vs オランダ （7）
準決勝 （ダラス）：vs スペイン （1）
決勝 （NY/NJ）：vs アルゼンチン （2）
※初戦ドイツ、次戦フランスと、優勝候補との連戦が確定している恐ろしいルート。東海岸で移動は楽だが、相手の質は高い
【3位通過・パターンE】
ラウンド32 （NY/NJ）：vs フランス （3）
ラウンド16 （フィラデルフィア）：vs ドイツ （9）
準々決勝 （ボストン）：vs オランダ （7）
準決勝 （ダラス）：vs スペイン （1）
決勝 （NY/NJ）：vs アルゼンチン （2）
※最悪の組み合わせ。初戦がいきなりフランス、勝っても次はドイツ。息をつく暇もない「ヨーロッパ地獄めぐり」
では、ラウンド32以降の対戦相手のFIFAランクを全部足して、多ければ多いほど相手のランクが低いということ。それを計算すると、何とメキシコへの移動があっても1位通過の場合が一番楽！ 最悪は3位になったパターンD、E。しかも3位通過は他のパターンもなかなかヘビー。まぁ、ブラジルにもドイツにも、よく考えたら前回はスペインにも勝ってるんで、どうなっても安心なんですけどね！ ドキドキ。（森雅史 / Masafumi Mori）