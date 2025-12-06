»Ò¤É¤â¤¬Ž¢YouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ž£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¸µ³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë"Î®ÀÐ¤¹¤®¤ë"Åú¤¨
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓß·ËàÌí¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤¹¤ëºÇ¶¯¥Þ¥Í¡¼¶µ°é¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤¬¤ª¶â»ý¤Á¡×¤Ï·òÁ´¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤ÄÌ´¤ò»ý¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÈÝÄê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯·òÁ´¤ÊÌ´¤À¤È¡£
¼«Í³¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¶â¤È¤¤¤¦Æ»¶ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤´¤¯¼«Á³¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¤ÎÁÇÄ¾¤ÊÍßµá¤¬¡¢·ÐºÑ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ò¤É¤â¡×¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£
»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¾Íè¤Ï¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö²¼ÉÊ¡×¤È¤«¡ÖÍß¿¼¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î²ê¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ½é¤Î¡È¸åÊý»Ù±ç¡É¤È¤Ï
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬µ¯¶È¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤Î¤«¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ê¤Î¤«¡£
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È¡È¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¡É¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌ´¤Ë¡ÈÃÍ»¥¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¿¿·õ¤Ë°·¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿Æ¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ½é¤Î¡È¸åÊý»Ù±ç¡É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ì¼¤¬¡Ö¾Íè¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤ËÌ´¤Ë¡ÈÃÍ»¥¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢²èºà¤¬É¬Í×¡£¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤Ê¤é²ñ¾ìÈñ¤â¤«¤«¤ë¡£SNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ë¤âµ¡ºà¤ä»þ´Ö¤¬É¬Í×¡£¤É¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬¤·¤¿¤¤¡©
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¸½¼Â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ç¯´Ö200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÏºÇÄã¤Ç¤âÉ¬Í×¤À¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¿ô»ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼ý±×²½¤Ë¤Ï²¿ËÜÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌä¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Ô¤°¡©¡×
³¨¤ò¾å¼ê¤ËÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¡ÈÆÏ¤±¤ëÎÏ¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖYouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤Ê½àÈ÷¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£Æ°²è»£±Æ¤Îµ¡ºà¡¢ÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡¢Åê¹Æ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡¢´ë²èÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³ÎÏ¡£
¡Ö¼ý±×²½¤Ë¤Ï²¿ËÜÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¡ÖºÇ½é¤Ë²¿¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤Ù¤¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤¬¡È´êË¾¡É¤«¤é¡È¥×¥é¥ó¡É¤Ø¤È·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÎÏ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÈÆ¯¤¯¡á»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡¢Âç»ö¤ÊÁªÂò»è¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Î©ÇÉ¤Ê¡ÈÆ¯¤Êý¡É¡£
Ï«Æ¯ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤«¡¢»ñËÜ¤ò½Ð¤¹¤«¡£¤É¤Á¤é¤â·ÐºÑ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤ä¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤µ¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¿Æ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿³ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²è»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿ºàÎÁ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¼ºÇÔ¤ò¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¡×¤È»×¤¦¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¸¦µæÈñ¡×¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¾®¤µ¤¯¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¡È¥»¥ó¥µ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡©¡×
¤½¤ÎÌä¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢¹ÔÆ°¤òËá¤¡¢Ì¤Íè¤ÎÎÈ(¤«¤Æ)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀÕ¤á¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤¬¼ºÇÔ¤òÉÝ¤¬¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌá¤ì¤ë¡È¾ì½ê¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬¤½¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤Ç¤¤¿¤é¡½¡½¡£
¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹Æ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ï¡ÖÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ñ¶â¡×
¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤ò¡ÈÃ±¤Ê¤ë¾®¸¯¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ñ¶â¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö²¿¤Ë»È¤ª¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¡Ö¤É¤¦»È¤¨¤ÐÌ´¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¡ÈÅê»ñ²È¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡È¤ª¶â¤ò»È¤¦¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤ª¶â¤òÆ¯¤«¤»¤ë¡É°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì´¤Ï¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£½àÈ÷¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¤â¤Î¡£
¡ÖÌ´¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ê¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡¢ÁªÂò¤Î¼«Í³¡¢Ã¯¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ëÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼êÃÊ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ´¤ò¸½¼Â¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤È½àÈ÷¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤òÀ¸¤È´¤¯¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ª¶â¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¤Íè¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¡¢»ä¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÃÓß· ËàÌí¡Ê¤¤¤±¤¶¤ï¡¦¤Þ¤ä¡Ë
²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È
ÅìµþÅÔºß½»¡£¼Â²È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡£¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¡£¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¤Î³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ë¶âÍø¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Î©¤Á¾å¤²¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Â©»Ò¡Ê17ºÐ¡Ë¡¢Ì¼¡Ê11ºÐ¡Ë¤ò»ý¤ÄÆó»ù¤ÎÊì¡£
----------
¡Ê²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È ÃÓß· ËàÌí¡Ë