¤É¤¦¤·¤Æ´Ú¹ñ¿Í¤Ï·«¤êÊÖ¤·Ê¡²¬¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤«¡© ¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÀ®½Ï¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¶â¸÷±Ñ¼Â¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÇÊâ¤¯´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¡×

¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»úËëËÝÌõ²È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹
¡¡Î®¹Ô¸ì¡¢¿·¸ì¡¢Â¤¸ì¡¢¥¹¥é¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡Ä¡Ä¿Í¡¹¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤¹¶À¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»úËëËÝÌõ²È¤¬¡¢¼½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤â´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òËè²ó¤Ò¤È¤Ä¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ä´·½¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
#17 또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¿ôÆüÁ°¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤ÎÏ¢µÙ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³«Å·Àá¡Ê¥±¥Á¥ç¥ó¥¸¥ç¥ë¡Ë¡Ê10·î3Æü¡Ë¤ä¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÎÆü¡Ê10·î9Æü¡Ë¤¬¤¦¤Þ¤¯½Å¤Ê¤ê¡¢ºÇÄ¹¤Ç10Æü´Ö¤ÎÂç·¿µÙ²Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÍ½Ìó¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤ÎÊØ¤ÏÏ¢Æü¤Û¤ÜËþÀÊ¡£¿Íµ¤¤Î¹Ô¤Àè¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÊ¡²¬¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Ï¢µÙÁ°¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏSNS¤Ë¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½µËö¤ÎLCC¡Ê³Ê°Â¹Ò¶õ¡ËÊØ¤¬ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö또¡Ê¥È¡Ë¡Ê¤Þ¤¿¡Ë¡×¤È¡Ö후쿠오카¡Ê¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ð¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤Þ¤¿Ê¡²¬¡Ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¨¤ë·Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Î¹¤ò¤á¤°¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ë¤¸¤à¡£½µËö¤ò»È¤Ã¤¿Æüµ¢¤ê¤ä1Çñ2Æü¤Î¡Ö³¤³°¾®Î¹¹Ô¡×¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¤¸ì¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¡ÖÎ¹¤Î¤·¤«¤¿¡×¤È¼Ò²ñ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ï¶á¤¯¤Æ°Â¤¤¡ª
¡¡¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤Î¥Öー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¤µÙ¤ß¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ï´¶³Ð¤À¡£Ë»¤·¤¤À¸³è¤Î¹ç´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¸½Âå´Ú¹ñ¤é¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡Ö3ÆüµÙ¤á¤ì¤Ð³¤³°¤Ø¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿¡£½µËö¤Ë1～2Æü¤òÂ¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¡Ö½µËö³¤³°¡×¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤äµìÀµ·î¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢µÙ¤Ë¤Ï¡¢Íµë¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¯¤·Ä¹¤á¤ËÎ¹¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡LCCÏ©Àþ¤ÎÈ¯Ã£¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤ä³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢±¿ÄÂ¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ýÉü¤Ç15Ëü～20Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1.5Ëü～2Ëü±ß¡Ë¤À¡£ºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¤Ø¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡£
¡¡Ã»»þ´Ö¡¦Äã¥³¥¹¥È¤Ç¡Ö³¤³°µ¤Ê¬¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÊ¡²¬¤Ï¡¢¸½Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÎ¹¹ÔÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶áÎÙ¤Î¹ñ¡¹¤Øµ¤·Ú¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
ÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë´Ú¹ñ¿Í¤Î8³ä¤¬¥ê¥Ôー¥¿ー
¡¡´Ú¹ñ´Ñ¸÷¸ø¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë´Ú¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬¡Ö¥ê¥Ôー¥¿ー¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤òºÆ¤ÓË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¹¹Ô¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¾ï¼±¡×¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡Ö또쿄¡Ê¥È¥¥ç¡Ë¡Ê¤Þ¤¿Åìµþ¡Ë¡×¡Ö또사카¡Ê¥È¥µ¥«¡Ë¡Ê¤Þ¤¿Âçºå¡Ë¡×¡Ö또포로¡Ê¥È¥Ý¥í¡Ë¡Ê¤Þ¤¿»¥ËÚ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤â¸½¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖËè²ó¾¯¤·°ã¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¯¡×¤³¤È¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÂç¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤¬°ì¼ï¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤À¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë³¤³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ë¤«¤µ¤Î¾Ú¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢SNS¤ÎÉáµÚ¤ÇÎ¹¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¡×¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥»¥ó¥¹¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¼¨¤¹¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î¹¤Ï¡ÖË¤«¤µ¤Î¾Ú¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÎÉ½¸½¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤À¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¡¢¿Í¡¹¤Ï¡ÖÎ¹¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤ë¡£ºÆ¤Ó¹ñ¶¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹Ô¤´·¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¼çµÁ¤ÎÀ®½Ï¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸«±É¤ä¶¥Áè¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿²¼ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
Î¹¤ÎµÏ¿¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹
¡¡Ê¡²¬¤ò²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤â¡¢ÇÉ¼ê¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¿¶õ¤ä¡¢¶õ¹Á¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç»£¤Ã¤¿1Ëç¤À¡£
¡¡Æü¾ï¤Ë¶á¤¤¸÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ²±¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤ÎµÏ¿¤À¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤âÂ¿¤¤¡£Î¹¤ÎÌÜÅª¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤«¤é¡Ö¥ê¥Ôー¥È¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¤½¤³¤ÇÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢Î¹¤ò¡ÖÂ³¤¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥Úー¥¸¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î´ü´ÖÃæ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼Ì¿¿À°Íý¤äÂÎ¸³µÏ¿¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¡£³°½ÐÀ©¸Â¤ÎÃæ¤Ç²áµî¤ÎÎ¹¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¡¢SNS¤ä¾®ºý»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÎ¹¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢µÏ¿¤òÎ¹¤¹¤ë¡×»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°õºþ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿Ê²½¤À¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â¾¯Éô¿ô¤Îºý»ÒÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Èñ½ÐÈÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö부크크¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¶¹Æ¤ä¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤ÇISBNÉÕ¤¤ÎËÜ¤ò1ºý¤«¤éºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ¹¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡×¼ûÍ×¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤ÈÃ»¤¤Æüµ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÎ¹¹ÔZINE¡×¤¬ÀÅ¤«¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Î¹¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎò»Ë¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¼êÃÊ¤À¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç²¿¤Ç¤âÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»æ¤ÎËÜ¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¡Ö´°·ë´¶¡×¤¬Î¹¤Î°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Î¹
¡¡¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö소확행¡Ê¥½¥Õ¥¡¥Ã¥±¥ó¡Ë¡Ê¾®³Î¹¬¡¢Ï¢ºÜÂè6²ó»²¾È¡Ë¡×¤ò½Å¤ó¤¸¤ë20～30Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡¢½¢¿¦Æñ¤ä½»ÂðÆñ¤Ê¤É¤Ç¾Íè¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÌ´¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¤¤Þ³Î¼Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê소확행¡Ê¥½¥Õ¥¡¥Ã¥±¥ó¡Ë¡Ê¾®³Î¹¬¡ËÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä±ó¤¤¹ñ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ç³Î¼Â¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë½¼Â´¶¡£¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¯Î¹¡×¤ÏÆüËÜ¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡×¤è¤ê¡Ö¹¥¤¤Ê³¹¤ò¿¼¤á¤ë¡×Î¹¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥íー¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÎ®¤ì¤È¤â¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¤ÃÎ¤òµá¤á¤ëÎ¹¤«¤é¡¢´ûÃÎ¤ò³Î¤«¤á¤ëÎ¹¤Ø¡£¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¯¡×¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë»þÂå¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò´î¤Ö»þÂå¤Ø¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤â¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÀ®½Ï¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö또쿠오카¡Ê¥È¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎ®¹Ô¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸úÎ¨¤äÀ®²Ì¤òµá¤á¤ëÆü¾ï¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê´õË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¾ì½ê¤ò²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢²áµî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¿·¤·¤¤È¯¸«¤òµá¤á¤ÆÊ¡²¬¤òÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î´Ú¹ñ¤¬¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¸÷±Ñ¼Â¡Ê¤«¤Í¤ß¤Ä¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡Ë
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£À¶Àô½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ë¡£°ÊÍè¡¢30Ç¯¶á¤¯¥½¥¦¥ëºß½»¡£Âç¼êÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ÏÃÂêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Î»úËëËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¿¤á¤°¤Á´Ú¹ñ¸ì¡Ù¡Ê»ÍÊýÅÄ¸¤É§¤È¤Î¶¦Ãø¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤¹¤°»È¤¨¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÃ±¸ì½¸¡Ù¡Ê¡Ö¥è¥ó¥·¥ë¡×Ì¾µÁ¡¢ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥Þ¤ÇÆÉ¤à´Ú¹ñ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
