²¬Â¼Î´»Ë¡¡ÁýÅÄµ®µ×¤Î¡ÈÂÖÅÙ¡É¤ËËÜµ¤¥È¡¼¥ó¤Ç¶ì¸À¡¡ÀèÇÚ¡¦²£»³Íµ¡õÁú¹ß¤ê¡¦¤»¤¤¤ä¤â¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¡Ê39¡Ë¤Î¡ÈÂÖÅÙ¡É¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÀßÄê¶â³Û3Ëü5000±ß¤Î¹âµéÏÂ¿©¤Ç¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤ê2Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±´ë²è¡£ÁýÅÄ¤¬ºÇ½é¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡ÖÂçÈº¤Î¥°¥é¥¿¥óÇò¤ß¤½»ÅÎ©¤Æ¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¤ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤º¡¢²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö²£»³¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹!¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ë²£»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤ËÁýÅÄ¤Ï¡Ö²£»³¤¯¤ó¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¹¤«¡Ä?¡×¤ÈÈá¤·¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥à¥í¤¬¡ÖËÜÅö¡¢²¶¤â¤µ¡Ä°û¤ß²°¤Ç²ñ¤¦»þ¤ÏÄ¶³Ú¤·¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¤Ê¤ó¤Ç»Å»ö¾ì¤Ç²ñ¤¦¤È¡Ä¡×¤ÈÂÐ±þ¤Ëº¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤³¤½¥à¥í¤µ¤ó¤â¤è¤¯°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¡Ä¤â¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢²£»³¤Ï¡Ö½õ¤±¤ÆÁ°Äó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¤Ï¡Ö±ã²ñ·ÝÈäÏª!ÂçËºÇ¯²ñ¥´¥Á¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÁýÅÄ¤Ï¡ÖµÛ°úÎÏ¤À¤±¤Ç»®¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¡×¤Î±£¤··Ý¤òÈäÏª¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¼«¿È¤ÇÂç¾Ð¤¤¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤µ¤óº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤°¤ë¥Ê¥¤¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê!¤³¤Î2¿Í¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Àº£¤Î¤Ï!¡×¤ÈÉðÅÄÅ´Ìð¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ø¤Ø¤Ø¡Á¡Ä¤¸¤ã¤Í¤§¤è!¡×¤È°ì³å¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¸å¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎµÛ¤¨¤ó¤Î?¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òµá¤á¤¿ÁýÅÄ¤Ë¡¢²£»³¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ø¥é¥Ø¥é¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ!¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä²¶¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¡£¥Ø¥é¥Ø¥éTV¤ä¤ë¤Ê!¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é¸À¤ï¤ó¤ÈÊ¹¤±¤Ø¤ó¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤È¤í¤¦!²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡È¼þ¤ê¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤ä¤Í¤ó¡£¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤È¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿»þ¤Ëµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¤ï¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤È¤ë¡×¤ÈËÜµ¤¥È¡¼¥ó¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÁêÊý¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¤Ï¡Ö¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Á¤ã¤¦¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÁýÅÄ¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£