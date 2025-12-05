12月4日に放送された『報道1930』（BS-TBS）に、立憲民主党の辻元清美氏（65）が生出演。高市早苗首相（64）と内閣について切り込んだ。

番組内で高市首相について意見を求められた辻元氏は「（高市首相とは）40年ぐらいの付き合い」と明かすと早速、「私は無理しすぎた危うさを今感じています」と一言。その理由を、「自分を大きく、強く、必要以上に見せようとしているということ。これはやっぱり総理大臣として、あまり自分を大きく強く見せようとするということは、高転びする可能性は十分あると思うんですね」と説明した。

続いて高市内閣についても、“お友達内閣”といわれた「第1次安倍政権にちょっと似ているように思うんです」とコメントし、「自分たちと同じ考えの人たちばかりを揃えて、何でも自分の唯我独尊じゃないけれども、（そういう）感じでやっていきたいというのが見えている」と指摘。「台湾有事の発言も、私はその一つではないかと思っていまして。非常に危うさを感じていますね。安定感があんまりない」と持論を展開した。

また、高市首相誕生の背景には、“政界の勢力図が大きく変わったタイミングだったこと”や裏金議員が復権をかけてすごいエネルギーで戦ったこと”など、さまざまな力学が働いたと分析。その上で「高市さんを総理に押し上げた人たちの、私から言えば“偏った人たち“とか、“裏金議員”とか。そういう人たちのほうに傾いた政治にいってるんじゃないか。対中政策もそうですよ。やっぱりバランスを欠いています」と危機感を滲ませたのだった。

辻元氏のこの主張を取り上げたネットニュースのコメント欄には一部から批判的な声が。

《粗探しに一生懸命になっているとしか思えない。政策を進めるには思想信条が同じような人でないと進められないだろう。それにお友達内閣でもないのは総裁選で争った人たちを重用していることからもわかる》

《高市さんが自分を大きく見せようとしてるとか心底どうでもいい。我々国民のことを心配して、ただ批判するんじゃなくて国民のために何ができるか考えて行動して》

いっぽうで、

《的確な分析だと思う。内閣に相対するこういう視点も必要》

《裏金問題で説明責任を問われる議員や、勢力を失った旧安倍派の一部が石破氏を排除し、自らの延命のために高市氏を担ぎ上げた構図は否定しがたい》

などと、辻元氏を支持するコメントもあり、賛否が巻き起こっている。

「辻元氏は秘書給与詐取の容疑で逮捕され、有罪判決を受けた過去があり、今でも不信感を抱いている人が少なくありません。実際、今回辻元氏が“裏金議員”の存在を批判したことで、《自身の罪を棚に上げている》という意見もあがっています。

ただ現在、若年層を中心に高い支持率を得ている高市内閣に対し、辻元氏の所属する立憲民主党は野党第1党として政府を監視、批判する重要な役割を担っています。国民のためにも、辻元氏には説得力のある指摘で、しっかりと高市政権と対峙してもらいたいですね」（全国紙政治部記者）