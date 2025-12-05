この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【英国経済】投資銀行大手が次々に英国への投資を発表！JPモルガンはロンドン新オフィス！GSはバーミンガム拠点人員を倍増！」と題した動画を公開。モハP氏が、大手投資銀行が相次いで英国への大型投資を発表した背景について解説した。



モハP氏は、米大手銀行JPモルガン・チェースとゴールドマン・サックスが、ほぼ同時に英国での投資計画を発表した事実に着目する。JPモルガンはロンドンの金融街カナリー・ワーフに最大1万2000人を収容する新拠点を新設。一方、ゴールドマン・サックスは財政破綻状態にある英国第2の都市バーミンガムの拠点を倍増させ、さらに500人を増員する計画を明らかにした。



一見、不可解にも見えるこれらの動きの背景には、英国の政権交代が深く関わっているとモハP氏は分析する。投資発表が行われたのは11月27日。その前日、労働党のスターマー新政権が初の予算計画を発表していた。金融業界が警戒していた増税策が見送られ、むしろ個人貯蓄口座（ISA）の制度変更など、投資を促す方針が示された。モハP氏は、この政府の姿勢に対し、金融機関側が見返りとして投資計画を発表したのではないかと推測。「金融機関にとってはおいしい話が含まれていた」と指摘し、政府と金融業界の暗黙の連携があった可能性を示唆した。



特にゴールドマン・サックスのバーミンガムへの投資は、単なる拠点拡大に留まらない。同社はテクノロジー企業やスタートアップ企業への融資、AIやデジタルインフラへの設備投資も計画しているという。モハP氏は、財政難にあえぐ地方都市の再生と、英国経済の新たな成長エンジンとなりうるテクノロジー分野への投資を同時に進めることで、新政権への協力姿勢を明確に示した動きだと解説した。今回の投資は、英国経済の先行きだけでなく、政治と金融の密接な関係性を浮き彫りにする事例であるといえるだろう。