RADWIMPS 6年ぶり紅白出場決定！ 「あんぱん」主題歌で話題 「ぱんぱんの感謝と愛を込めて」
NHKは5日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」にRADWIMPSが出演すると発表した。デビュー20周年の節目、今年前期の連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌も担当したバンド。「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます」と喜んだ。
公式サイトで「『第76回NHK紅白歌合戦』にRADWIMPSの出場が決定しました。今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきました。4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得、彼らが手がけたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌『賜物』も大きな話題になりました。2019年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露します。ぜひお楽しみください」と発表。
RADWIMPSは16、19年に続き6年ぶり3度目の出場。「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー20周年の節目に、出場できることを嬉しく思います。よろしくお願いします」と意気込んだ。