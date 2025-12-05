セバスチャン・スタン「東京コミコン2025」開幕ステージ美麗写真まとめ

ポップカルチャーの祭典、「東京コミコン2025（東京コミックコンベンション2025）」が2025年12月5日に開催初日を迎えた。『アベンジャーズ』ウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役ほか、『アプレンティス：ドナルド・トランプを創った男』（2024）などで知られるセバスチャン・スタンも登場。

スタンは過去の「東京コミコン」2018年、2019年、2024年開催にて事情によって来日キャンセルとなっていた経緯がある。この度は四度目の正直として、満を持しての登場となった。

スタンはステージにて「Tokyo! So excited to be back here. Thank you guys for having me. I can't wait to hug you all. Love you.（東京！戻ってこられてすごく嬉しい。迎えてくれてありがとう。みんなをハグするのが待ちきれない。ラブユー）」とコメント。待ち侘びたファンからの大歓声を浴びた。

ステージ撮り下ろし写真はにて全て掲載したが、壇上のセバスチャン・スタンがあまりにもカッコよかったため、本記事でセバスタの写真のみを緊急でまとめた。ご活用いただければ幸いだ。

東京 コミコン 2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京 コミコン 2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県 千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント 内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、 海外セレブ 俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、 コスプレ イヤーとの交流、コンテスト、 漫画家 やイラストレーターの 作品展 示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp