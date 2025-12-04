この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で動画「【大雪】低気圧接近 5日もドカ雪警戒」を公開。5日にかけて日本海側で再び大雪となる見込みについて解説した。



動画の冒頭で松浦氏は、4日の時点では冬型の気圧配置による雪のピークはいったん越えているものの、5日にかけて日本海で発生する小低気圧が接近するため、再び大雪への警戒が必要だと述べた。この低気圧は「ポーラーロウ」とも呼ばれ、寒気の中で発生する特殊な低気圧である。



5日にかけての降雪について、松浦氏は二つのピークを指摘。まず、5日の未明から明け方にかけて低気圧が北陸付近に接近し、「新潟県や山形県を中心に降雪が強まる」と解説した。その後、日中には別の低気圧の影響で、北陸や関東甲信の北部でも雪が強まる見込みだという。大雪の目安とされる上空5500mで-36℃以下の強い寒気が、5日の午前中にかけて東北地方から北陸地方まで南下することも、降雪が強まる要因となる。



気象庁の発表によると、5日18時までの24時間予想降雪量は、多いところで北海道・東北地方で50センチ、北陸地方で30センチ、関東甲信・東海地方で25センチとなっている。特に北海道や山形県では警報級の大雪となる可能性も示されている。また、低気圧の接近に伴い風も強まり、沿岸部を中心に暴風となるおそれがあるため、吹雪による視界不良などにも注意が必要だ。



大雪のピークは5日の夕方頃まで続く見込み。松浦氏は、積雪の急増や交通障害に十分警戒するよう呼びかけている。