「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party」の全ラインナップが公開ノクチルの浅倉 透フィギュアや描き下ろしクリアポスターなどが登場
BANDAI SPIRITSは、12月23日より発売予定のキャラクターくじ「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party」の全ラインナップを公開した。価格は1回790円。
本商品は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のアイドル達をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。「Midnight Secret Party」をテーマに一番くじオリジナルの衣装に身を包んだアイドルたちが登場する。
等賞には「【浅倉 透 フィギュア賞】浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster」や「【描きおろしクリアポスター賞】描きおろしクリアポスター」、アクリルスタンド、シークレットパーティ案内状がラインナップ。
ラストワン賞では「浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が登場する。
【浅倉 透 フィギュア賞】浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster
・全1種
・サイズ：約24cm
【描きおろしクリアポスター賞】描きおろしクリアポスター
・全8種（選べる）
・サイズ：A3
【櫻木真乃 アクリルスタンド賞】櫻木真乃 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【風野灯織 アクリルスタンド賞】風野灯織 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【八宮めぐる アクリルスタンド賞】八宮めぐる アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【月岡恋鐘 アクリルスタンド賞】月岡恋鐘 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約14cm
【田中摩美々 アクリルスタンド賞】田中摩美々 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【白瀬咲耶 アクリルスタンド賞】白瀬咲耶 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約14cm
【三峰結華 アクリルスタンド賞】三峰結華 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【幽谷霧子 アクリルスタンド賞】幽谷霧子 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【小宮果穂 アクリルスタンド賞】小宮果穂 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【園田智代子 アクリルスタンド賞】園田智代子 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約12cm
【西城樹里 アクリルスタンド賞】西城樹里 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約12cm
【杜野凛世 アクリルスタンド賞】杜野凛世 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【有栖川夏葉 アクリルスタンド賞】有栖川夏葉 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約14cm
【大崎甘奈 アクリルスタンド賞】大崎甘奈 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約12cm
【大崎甜花 アクリルスタンド賞】大崎甜花 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約12cm
【桑山千雪 アクリルスタンド賞】桑山千雪 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【芹沢あさひ アクリルスタンド賞】芹沢あさひ アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約12cm
【黛 冬優子 アクリルスタンド賞】黛 冬優子 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【和泉愛依 アクリルスタンド賞】和泉愛依 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【浅倉 透 アクリルスタンド賞】浅倉 透 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【樋口円香 アクリルスタンド賞】樋口円香 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【福丸小糸 アクリルスタンド賞】福丸小糸 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約12cm
【市川雛菜 アクリルスタンド賞】市川雛菜 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【七草にちか アクリルスタンド賞】七草にちか アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【緋田美琴 アクリルスタンド賞】緋田美琴 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約14cm
【斑鳩ルカ アクリルスタンド賞】斑鳩ルカ アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【鈴木羽那 アクリルスタンド賞】鈴木羽那 アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【郁田はるき アクリルスタンド賞】郁田はるき アクリルスタンド
・全1種
・サイズ：約13cm
【シークレットパーティ案内状賞】シークレットパーティ案内状
・全28種（案内状 選べる、フォトカード 選べない）
・サイズ：案内状 約14cm、フォトカード 約12cm
※案内状デザインは全8種の中からいずれかを選べます。※フォトカードは選べません
ラストワン賞 浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
・サイズ：約24cm
【シャニマス】一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party 2025年12月23日(火)より順次発売予定！ #シャニマス #シャイニーカラーズ #idolmaster https://t.co/3XITkmcWSo- アイドルマスター公式 (@imas_official) December 3, 2025
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.