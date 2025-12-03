アラフィフがレビューするプチプラコーデ！しまむらで発見！1,639円に見えない高見え「神ファーストール」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネルが「【しまむら】これが1,639円！？手触り毛質最高級な「神・ファー大判ストール」見つけたから絶対見て・・・ #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #40代コーデ #しまパト」を公開しました。しまむらで見つけた1,639円の「大判FFティペット」は、ベストのようにも着られるユニークなデザインが特徴です。
動画で紹介されたのは、しまむらのブランド「SEASON REASON」から出ている「大判FFティペット」。価格は税込み1,639円です。ゆかりん氏は、このアイテムの魅力について、価格以上のなめらかで高密度な毛質だと語ります。その手触りと光沢感は、高級感のある印象を与えます。
このストールの最大の特徴は、両サイドに設けられた穴です。ここに腕を通すことで、ストールがベストのような形状に変化し、羽織りものとして着用できます。ゆかりん氏は、この機能によって様々な着こなしが楽しめると説明しています。動画内では、トレンチコートの上に重ねてリッチな雰囲気を演出するコーディネートや、デニムシャツと合わせたカジュアルスタイルの格上げ術を提案。他にも、シンプルなニットワンピースに合わせるだけで華やかさが増す着こなしも紹介されました。
羽織るだけでなく、ひざ掛けとしても使えるなど、その活用方法は多岐にわたります。秋冬のコーディネートに一つ加えるだけで、着こなしの幅を広げてくれる便利なアイテムとなりそうです。
