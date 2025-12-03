この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネルが「【しまむら】これが1,639円！？手触り毛質最高級な「神・ファー大判ストール」見つけたから絶対見て・・・ #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #40代コーデ #しまパト」を公開しました。しまむらで見つけた1,639円の「大判FFティペット」は、ベストのようにも着られるユニークなデザインが特徴です。

動画で紹介されたのは、しまむらのブランド「SEASON REASON」から出ている「大判FFティペット」。価格は税込み1,639円です。ゆかりん氏は、このアイテムの魅力について、価格以上のなめらかで高密度な毛質だと語ります。その手触りと光沢感は、高級感のある印象を与えます。

このストールの最大の特徴は、両サイドに設けられた穴です。ここに腕を通すことで、ストールがベストのような形状に変化し、羽織りものとして着用できます。ゆかりん氏は、この機能によって様々な着こなしが楽しめると説明しています。動画内では、トレンチコートの上に重ねてリッチな雰囲気を演出するコーディネートや、デニムシャツと合わせたカジュアルスタイルの格上げ術を提案。他にも、シンプルなニットワンピースに合わせるだけで華やかさが増す着こなしも紹介されました。

羽織るだけでなく、ひざ掛けとしても使えるなど、その活用方法は多岐にわたります。秋冬のコーディネートに一つ加えるだけで、着こなしの幅を広げてくれる便利なアイテムとなりそうです。

YouTubeの動画内容

00:31

商品紹介：価格と品質に驚き
01:58

こだわりのポイント：なめらかな毛質
04:02

着用方法：ベストのように羽織る
05:52

コーデ?：トレンチコート合わせ
07:22

コーデ?：カジュアルなシャツ合わせ

関連記事

ユニクロ新作スカートが優秀！アラフィフ世代の上品マキシ丈コーデ

ユニクロ新作スカートが優秀！アラフィフ世代の上品マキシ丈コーデ

 「もう手放せない」ユニクロの逸品。極暖ヒートテックカシミヤの魅力

「もう手放せない」ユニクロの逸品。極暖ヒートテックカシミヤの魅力
もっと見る

チャンネル情報

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル_icon

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 非公開 1290 本の動画
"ゆかりんが40代50代向けUNIQLOしまむらGU上品カジュアルコーデ配信中！ コメントはすべて返信しますˊᵕˋ⑅ 頑張って更新するのでチャンネル登録お願いします♪"
youtube.com/channel/UCLU-vEVEg-X_vNsR1d7NGCw YouTube