あいみょん、性加害“ネタ化”に賛否両論「最後の1文言わなくていいよ」「価値をさげてしまうからやめて」
シンガーソングライターのあいみょんさんは12月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。フェイク画像がネット上に出回っているようで、きっぱり否定するも、賛否両論が上がる事態に。
【実際の投稿】フェイク画像に物申す
コメントでは、「実際とデカさ変わらんのうける笑笑笑」「そういうメッセージは楽曲で！ｗｗｗ」「『サイズほぼ一緒』ってサラッと言うの強すぎて笑った」とあいみょんさんのユーモラスに好意的な声が上がる一方、「最後の1文言わなくていいよ…まじでフェイクポルノって性加害だし、ネタにしなくていい。てかしちゃだめ」「この最後の一文苦手だな」「最後の一言は、あいみょんの価値をさげてしまうからやめて あとこの一言に便乗して茶化してくる変態もおるからやめて こういうことをすると、ネタにしていいんやってやつがどんどん増えるから」と性加害をちゃかすことに対し危機感を持つ声も寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「この最後の一文苦手だな」あいみょんさんは「私が乳出してるみたいな画像めっちゃ出回ってるけどAIやで、きもすぎ」と、自身のフェイク画像を一刀両断。最後は「まあほとんど実際とデカさ変わらんけどな」と、ネタとして昇華しました。
うっかり犯罪に手を染めないために多くの人がいろんな場面で使い、日常生活にも溶け込んでいる生成AI。しかし、AIで作ったわいせつな画像をSNSに掲載したり、拡散したりする行為は犯罪です。今一度、私たち一人ひとりのモラルと責任が問われています。
