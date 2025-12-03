『女子高生ミスコン』グランプリの高校生が受賞直後に「飲酒疑惑写真流出」を事務所に聞いた

手で顔を隠しながら韓国の焼酎を

これは妬みによる暴露なのだろうか――。

11月30日、日本一かわいい女子高生を決める『女子高生ミスコン2025』のファイナル審査が行われ、グランプリにはA子さんが選ばれた。

A子さんは

「心ないことを言われたこともあったんですけど、友達とかみんなが励ましてくれて、乗り越えることができました」

と涙ながらに苦労を明かした。

ミスコンの司会を務めたお笑いコンビ『NON STYLE』の井上裕介（45）は受賞者らに

「SNSで心ないコメントは全部無視せぇ！」

とエールを送った。

しかしグランプリに輝いた直後に、SNSにある1枚の画像が公開され物議を醸している。

暴露系アカウントの『DEATHDOL NOTE（デスドルノート）』が公式Xで、A子さんがグランプリを取った記事を引用したうえで、１枚の写真を掲載。日付は‛24年11月30日だ。

１人の女性が店のカウンターに座り、手で顔を隠しながら韓国の焼酎を手に持っている。顔が隠されているため、写真を見ただけでは、A子さんかは分からない。実際に飲酒したかも、これだけでは不明だ。

同サイトは続けて

〈補足 : 本人の昔のInstagramのハイライト〉

などと記し、店の場所まで明かされた。さらに

〈写真の人物は本人と親が認めたので確定です。〉

と投稿しているが、真偽は不明だ。

PRアンバサダーに起用している地元の観光協会は

この飲酒疑惑の写真が瞬く間に拡散され、12月２日時点で4200万回表示されている。

「本人は、フルネームや高校名は明かしていませんが、ネット記事では、“中学でソフトテニス部に所属し、地区大会の団体、個人ダブルスで優勝した”という特集記事もあり、その情報を基に、SNS上では本名まで特定されているようです。インスタグラムの飲酒疑惑写真が本物なら、本人のアカウントでアップしているため自業自得としかいいようがない。

若気の至りで、飲酒写真を得意げにSNSに投稿していますが、こういった写真は必ず誰かがスクショを撮っていると思っておいたほうがいい。何かで活躍したときに暴露され、足を引っ張られることになりますからね」（芸能プロ関係者）

今年9月には、若者を中心に絶大な人気を誇るABEMA（アベマ）の恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』が、放送予定だった「マカオ編」の出演者の高校生に、過去の投稿から喫煙＆飲酒疑惑が浮上。ネット上で炎上したため、“お蔵入り”になっている。

今回、飲酒疑惑が浮上したA子さんは、地元ですでに地域をPRするなどの“案件”までこなしている。

地元でもPRアンバサダーとして活躍し、女子高生ミスコンのグランプリに輝いたA子さんに突然、降りかかった飲酒疑惑。そこで、A子さんの仕事や取材の窓口となっている株式会社『ｗith ｔ』に、今回の疑惑について事実確認や今後の対応について質問状をメールで送ったが、期限までに回答は得られなかった。

また、A子さんをPRアンバサダーに起用している観光協会は、本サイトの取材に対し、

「まだ、A子さん側から説明はきてません。SNSに出回っている写真をみましたが、彼女かどうか分からないですからね。地元の子ですし、応援してあげたい。現時点では（アンバサダー解任など）何も決まっておりません」

とのことだった。

A子さんのプロフィールには、「好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと」と書かれている。今回の騒動をどう乗り越えるのか、見守っていきたい。