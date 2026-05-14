元東方神起のユチョンが日本での近況を公開した。ユチョンは5月13日、「待ってた？ オレは元気。みんなは元気かな？」というコメントとともに、近況写真を公開した。【写真】ユンチョン、日本で”デレデレ”になった相手とは？公開された写真には、日本に滞在中のユチョンが、弟の俳優パク・ユファンの娘を抱いている姿が収められている。ユチョンは、唯一の姪を抱きながらカメラに向かってVサインをしたり、膝の上に座らせて愛お