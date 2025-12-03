「ずっと同じ髪型」は卒業！！【40・50代】が即マネしたい♡「上品トレンドヘア」

いつもなんとなく決まったヘアスタイルに落ち着いている40・50代は、トレンドを取り入れてみて。今季も流行が続いているレイヤーカットで変化をつけた、品よく見えるヘアスタイルを紹介します。気になったらぜひマネしてみて。

短くカットしてボリュームアップ

短いと全体の量が少なくなるぶん、ボリュームダウンするのでは？ と思いがちですが、レイヤーカットによって軽くなることでトップがふんわり持ち上がりやすくなり、コロンと丸みを帯びた大人可愛いシルエットに。顔まわりに外巻きの流れをつけると、ナチュラルにボリュームアップして見えます。

くびれるラインでスマートに

@kitadani_koujiroさんは「スッキリが好きな方はウルフ寄りのデザインもオススメ」とこちらを提案。顎下のラインにレイヤーを入れることで、首元にキュッとくびれがつきます。メリハリがついてウエイトが上がることで視点が上に誘導され、顔がリフトアップしたような印象を与えられるかも。

重い毛先で季節感を後押し

軽い動きが人気の一方、冬になると、あたたかみのある重めのボブも注目されます。その場合も、わずかにレイヤーを入れるのが今年流。表面が風に揺れる程度にカットするだけで、十分に抜け感が生まれます。こっくりまろやかなベージュ系を選べば旬度がアップ。

丸みをつけて骨格まで美しい印象に

「頭の形が綺麗に見える」ヘアスタイルとして、@_kazuki0513さんが推すのは、くびれが印象的なショートヘア。レイヤーを入れたトップが、エアリーに膨らみ、後頭部に豊かな丸みを演出。襟足に加え、サイドも耳が見える長さまでカットしているため、肌が覗いてヘルシーな印象です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@_kazuki0513様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S