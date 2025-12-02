上野恩賜公園で開催！下町ハイカロリーフェス2025

立ち飲みフェス実行委員会が、東京・上野恩賜公園竹の台広場にて「下町ハイカロリーフェス2025in上野恩賜公園」を開催します。

寒い冬を乗り越えるためのエネルギーを蓄える、背徳感満載のグルメイベントが始まります。

下町ハイカロリーフェス2025in上野恩賜公園

開催期間：2025年12月4日(木)〜12月7日(日)

開催時間：10：00 〜 18：00

会場：上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)

料金：入場無料

「下町ハイボールフェス」「おでん＆地酒フェス」を手掛けたチームによる、第3弾となるイベントが開催されます。

東京の下町エリアでハイカロリーなグルメを一堂に集め、心ゆくまでカロリー摂取を楽しめる4日間となります。

会場にはハイカロリーグルメ24ブースに加え、お酒16ブース、一般グルメ14ブースなどが軒を連ねます。

大人も子供も楽しめる昔懐かしい射的などの縁日や、会場を盛り上げる「立ち飲みDJフェス」も同時開催されます。

ハイカロ和牛好き焼きバーガー

イベントのコンセプトを象徴する、ボリューム満点のハンバーガーです。

和牛の旨味と濃厚な味わいが楽しめる、まさに背徳のグルメといった一品です。

ハイカロリーな食事に合うお酒とともに、冬の寒さを忘れるひとときを過ごせます。

美味しいグルメと音楽、そして縁日の賑わいが融合した、冬の上野を熱くするイベントとなります。

立ち飲みフェス実行委員会「下町ハイカロリーフェス2025in上野恩賜公園」の紹介でした。

