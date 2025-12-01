TOBE¤Ë¡ÖÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡ª ¡ØNumber_i¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ëÍýÍ³
¡ÖÈðëîÃæ½ýÂÐºö¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô
11·î£¸Æü¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê43¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦TOBE¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍ×Ë¾¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
TOBE¤ÏX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖTOBE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃæÅÓºÎÍÑÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¡¦±ÇÁü¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¡£
¾ÜºÙ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¿¦¼ï°ìÍ÷¡×¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±Ä¶È¥Ç¥¹¥¯¡¢²»³ÚÃøºî¸¢´ÉÍý¤Î£³¹àÌÜ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åê¹Æ¤Î°úÍÑ¤ä¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤â¸Û¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ó
¡ÒÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤Ë¶¯¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ó
¡ÒÈðëîÃæ½ý¤äµõµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºöÉô½ð¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
¡ÒÃæÅÓºÎÍÑ¤òÊç½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤è¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Çµá¿ÍÊç½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¥º¥ì¤Æ¤ÆÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ó
¤Ê¤É¡¢ÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢µá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬King & Prince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê30¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê28¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØNumber_i¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀèÆüNumber_i¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö11·î£±ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101 Presents Number_i THE LiVE¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¡Ê£¹·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ø¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥Ý¥«¥Û¥ó¥¿¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¤¬¡Èº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÊ¿Ìî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºî»ì¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Pecori¤ÈNumber_iÌ¾µÁ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤ËÌµÃÎ¤À¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡×¤À¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ê¸·¤·¤¤À¼
°ìÊý¡¢Number_i¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸ø±éÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÏÃÂê¤Ë¡£
11·î£¶Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤¬¾è¤Ã¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Î°ìÉô¤¬¸Î¾ã¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£ºô¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ê¿Ìî¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤¹½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Æ°²è»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Ê¿Ìî¤Ï»Ø¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
²Î»ì¤ÎÁûÆ°¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢
¡Ò¥È¥í¥Ã¥³¤Î·ï¡¢TOBE¤«¤éÀâÌÀ¤â¼Õºá¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ÎÂÐºö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»öÌ³½ê¤Ë²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ó
¡ÒÈðëîÃæ½ý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥í¥Ã¥³¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²õ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤â¡¢³°Ãí¶È¼Ô¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÎÀñ¤À¤È»×¤¦¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤¬ÉÝ¤¤¡Ó
¡ÒTOBE¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡Ó
¤È¡¢TOBE¤Ø¤Î¼ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TOBE¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀ´þÂ»¤äÉî¿«¡¢ÊÀ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íNumber_i¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£