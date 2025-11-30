【ミステリーチャンネル 12月＆年末年始ラインナップ】“名探偵ポワロ”の新番組も登場！アガサ・クリスティー特集

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの2025年12月、そして年末年始のラインナップをご紹介。12月恒例の特集「アガサ・クリスティーからのXmasプレゼント」を今回も実施し、2本の注目作が独占日本初放送となる。そのほかにはドイツ人気シリーズの新作、アメリカ発の『刑事コロンボ』一挙放送も。

アガサ・クリスティーからのXmasプレゼント

今年の特集では、新作ミステリー『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』と、ドキュメンタリー『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』を独占日本初放送。おなじみのアガサ・クリスティー作品もまとめて放送となる。

『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』

2025年12月21日（日）16：00より一挙放送（全3話／字幕版）

ミステリーチャンネルの年間特集「世界のベストセラー推理小説」の第11弾として独占日本初放送となるのは『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』。1944年に発表された“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説「ゼロ時間へ」のドラマ版だ。英BBCで2025年3月に放送された最新作。

1936年、イギリス。激しい三角関係、恐るべき女家長、そして嫉妬と欺瞞が織りなす危険な罠とは…？ 『オックスフォードミステリー ルイス警部』『リッパー・ストリート』の脚本を手掛けたレイチェル・ベネットが脚色し、原作から登場人物の一部に変更が加えられている。

1936年イギリス。花形テニスプレーヤーのネヴィル・ストレンジは不貞を働き、妻オードリーに離婚訴訟を起こされる。有名人夫婦の離婚訴訟は世間から大きく注目されるが、最終的にはネヴィルが自身の不貞行為を認める形で離婚が成立する。ネヴィルは不倫相手のケイ・エリオットと再婚し、ガルズポイントに暮らすおば、レディ・トレシリアンの屋敷でハネムーンを過ごすことに。だがその屋敷に前妻のオードリーも滞在することになり、オードリー、彼女に未練のあるネヴィル、現在の妻ケイとの間に微妙な空気が流れる。また、昔レディ・トレシリアンに国外追放された甥のトマス・ロイドが、文通相手でレディ・トレシリアンの付添人でもあるメアリーの助けを借りて屋敷に戻ったことで、屋敷内はさらに不穏な雰囲気に。嫉妬、偽り、憎しみの渦巻く屋敷で、ついに物語は殺人の発生する“ゼロ時間”へと至る。心に傷を抱えた刑事リーチが捜査に当たるが、さらなる“ゼロ時間”が彼を待ち受けていた…。

レディ・トレシリアンを演じるのは、映画『アダムス・ファミリー』シリーズのモーティシア・アダムス役で知られ、オスカー女優でもあるアンジェリカ・ヒューストン。そのほかにも実力派たちがキャストに名を連ねている。

有名テニスプレーヤーのネヴィル・ストレンジと妻のオードリーは社交界でも注目の夫婦だったが、ネヴィルが不貞を働いたとしてオードリーが離婚訴訟を起こす。裁判は泥沼化するが、ネヴィルが自身の不貞行為を認めて離婚が成立。ネヴィルは不貞相手のケイと再婚し、ハネムーンでネヴィルのおばであるレディ・トレシリアンが暮らす屋敷に滞在することになったが、オードリーや不仲のいとこのトマスが居合わせ、屋敷に不穏な空気が流れる。

『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』

2025年12月21日（日）19：15より一挙放送（全5話／字幕版）

アガサ・クリスティー原作の人気シリーズ『名探偵ポワロ』でタイトルロールを四半世紀にわたって演じたデビッド・スーシェが、クリスティーがかつて訪れた南アフリカから始まるイギリスの自治領を巡る旅に出る。世界各国のクリスティーゆかりの地を巡りながら、彼女の文学のインスピレーションの源を解き明かしていく全5話の紀行ドキュメンタリー『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』が独占日本初放送！

1922年、駆け出しの作家だったアガサ・クリスティーは、夫のアーチーとともに大英帝国博覧会の使節としてイギリスの自治領を回る旅に出る。それから100年あまりが経過した今、名探偵ポワロを四半世紀にわたって演じたサー・デビッド・スーシェが彼女の足跡を辿る。旅の舞台はアフリカ南部、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、そしてクリスティーが休暇を過ごしたハワイ。各国のクリスティーゆかりの地を巡りながら、当時の裏話や小説に登場する風景を探す。しかしその道中では、かつての自治領に残された帝国主義の名残や痛ましい歴史を知ることに。そんな過去と現在が交差する旅を通して見えてきたのは、シャイで引っ込み思案だった大物作家の知られざる一面だ。自信と冒険心を備えた若き女性は使節の旅で何を見聞きして、それらをどう創作活動に生かしたのか。デビッドが持ち前のリサーチ能力をフルに活用して、自身のキャリアを変えたミステリーの女王の実像に迫る。

この旅は、デビッドとクリスティーのファンにとって、あまり知られていないクリスティーの真の姿を発見する機会となる。典型的な旅行記とは一線を画しており、犯罪小説の女王の人生と執筆に影響を与えたインスピレーション、人間関係、そして実生活での出会いを紐解いていく。旅をしたデビッド・スーシェは、「アガサはいつも私の肩に座って、知識、旅、考古学、そしてもちろんミステリーへの情熱を分かち合うように促してくれるような気がします」と語っている。

1922年、アガサ・クリスティーは夫とともに大英帝国博覧会の使節としてイギリスの自治領を回る旅に出る。それから100年あまりが経過した今、名探偵ポワロを四半世紀にわたって演じてきたデビッド・スーシェが、クリスティーの冒険を追体験する。まずは使節一行が最初に訪れたアフリカ南部で、クリスティーの自伝や小説を頼りに、彼女が目にしたであろう景色を探す。そこでデビッドは、雄大で美しい土地に刻まれた帝国主義の影響を目の当たりにするのだった…。

『アガサ・クリスティー ミス・マープル』

12月6日（土）6：00より毎週土曜日に一挙放送（全23話／二ヵ国語版）

※字幕版見逃し配信あり

アガサ・クリスティーが生み出した、エルキュール・ポワロと並んで有名な名探偵のミス・マープル。ジェラルディン・マクイーワン（最初の3シーズン）、ジュリア・マッケンジー（後半の3シーズン）主演作『アガサ・クリスティー ミス・マープル』を一挙放送！ マープル作品をはじめとしたクリスティーの原作を大胆に脚色している点が特徴。

『ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版』

2025年12月20日（土）・21（日）6：00より一挙放送（全22話／字幕版）

アガサ・クリスティー本人が出演を熱望したという逸話のあるジョーン・ヒクソン主演作『ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版』！ こちらはマープル作品を極力忠実に映像化。

『名探偵ポワロ』

2025年12月27日（土）6：00より一挙放送（全70話／二ヵ国語版）

ギネスも認めた史上最高のベストセラー作家、アガサ・クリスティー原作の大人気シリーズ『名探偵ポワロ』！ ポワロの原作シリーズをほぼすべて映像化し、世界中のファンを魅了したデビッド・スーシェ主演作だ。

ドイツミステリー新エピソード

『ティールとベルネ ミュンスターの事件現場』新エピソード（第6話〜第13話）

2025年12月7日（日）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

ドイツが誇るクライムドラマの金字塔『Tatort（原題）』シリーズより、ミュンスター編『ティールとベルネ ミュンスターの事件現場』の新エピソードが独占日本初放送。皮肉っぽく雄弁な法医学者のベルネと、それに振り回される物静かな刑事ティールの凸凹コンビが事件を解決！

解剖学研究所の実習用の遺体の中に、数週間前まで研究に参加していて帰国の途に就いたはずの、フランス人化学者アメリの遺体が紛れ込んでいた。専門的な防腐処置が施されていたため、ティールは研究所内部の者による犯行を疑う。所長のヘルトリング教授の教え子であり、教授のスタッフとも知り合いであるベルネは、ティールの意見に反発するが、アメリの遺体を解剖すると精液が検出され、手首には拘束された痕が見つかる。

『獣医ヤコブスの事件簿』新エピソード（第15話〜第21話）

2025年12月14日（日）16：00より一挙放送（全7話／字幕版）

2014年から本国ドイツで放送され、800万人以上の視聴者数を獲得し、現在も続いている大人気クライムドラマ『獣医ヤコブスの事件簿』の新エピソードを独占日本初放送！ 海沿いの静かな村にやってきた人間嫌いの元警察官の獣医ヤコブスが、村で起こる不可解な事件に次々と巻き込まれる。

クリスマスが迫る中、小学校でサンタ役を務めるミュラーが射殺された。サンタの衣装を着ていたため、本来その役を務めるはずだったブローデルと間違われて殺されたと思われたが、ある手がかりから事件は思わぬ方向に進んでいく。一方、仕事がうまくいかないオスカーはシュヴァニッツを去る決心をする。ビーネたちは彼を引き止めようとするが…。様々な愛が交錯する中、果たしてクリスマスに奇跡は起こるのか？

5日間まるごとコロンボ

『刑事コロンボ』

2026年1月1日（木・祝）6：00より一挙放送（全69話／二ヵ国語版）

ボサボサ頭にヨレヨレのトレンチコート、コミカルな風貌に隠された鋭い推理力で世界中に愛された刑事コロンボが活躍する推理ドラマの金字塔！ 名優ピーター・フォーク主演、世界中で愛され続ける傑作ドラマ『刑事コロンボ』を元旦から5日間かけて一挙放送！

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

『オックスフォードミステリー ルイス警部』がシーズン1よりスタート。そのスピンオフに合わせて、本家『主任警部モース』も放送されるので、コリン・デクスター作品好きなら必見だ。

12月3日（水）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン1【字】

12月3日（水）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン9【字】

12月4日（木）16：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン8【字】

12月4日（木）24：00〜 『主任警部モース』【字】

12月5日（金）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン2【字】

12月8日（月）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン3【字】

12月9日（火）16：00〜 『ヴィオラ シチリア島のミステリー』シーズン1【字】

12月9日（火）20：00〜 『フランス絶景ミステリー コレクション』【字】

12月9日（火）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10【字】

12月10日（水）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン4【字】

12月10日（水）20：00〜 『パリジャン刑事デュパン〜ブルターニュの事件簿』【字】

12月12日（金）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン5【字】

12月12日（金）18：00〜 『ブラウン神父』シーズン11【字】

12月15日（月）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン6【字】

12月15日（月）20：00〜 『刑事アダムスベルグ』【字】

12月15日（月）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11【字】

12月17日（水）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン7【字】

12月18日（木）13：15〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン8【字】

12月18日（木）20：00〜 『シェトランド』シーズン3【字】

12月19日（金）20：00〜 『マーロー殺人倶楽部の事件簿』シーズン1【字】

12月21日（日）23：50〜 『カササギ殺人事件』【字】

12月22日（月）11：00〜 『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン9【字】

12月23日（火）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12【字】

12月24日（水）11：00〜 『ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査』【字】

12月25日（木）16：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン9【字】

12月31日（水）18：45〜 『エリス〜覚悟の警部』【字】

12月31日（水）24：15〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14【字】

