年齢を重ねると、定期的に薬を服用する生活は特別なことではなくなる。厚生労働省の調査でも「日常的に医薬品を飲んでいる人」は国内全体で約4割、さらに60代以上では6割超と報告されている。75歳以上になると"7種類以上の薬を服用する人が4人に1人"というデータもあり、ポリファーマシーが社会課題として注目されているほどだ。

筆者も10年前の入院以降、朝晩の服薬が日常になった。自宅では大型ピルケースで管理できるが、問題は旅行や出張だ。100均のチャック袋で曜日ごとに分けていた時期もあったが、準備が大変で、外出時にその袋を持って出るのを忘れることもしばしば。そんな時、Amazonで偶然見つけたのが朝晩×1週間を一気に収納できる「Vaydeer ピルケース」である。見た瞬間に"これは自分の生活を変える"と直感し、即購入した。

100均袋方式の"便利さ"と"決定的な弱点"

筆者はこれまで、旅行時の薬管理にチャック付きポリ袋方式を採用してきた。朝晩の薬を袋に小分けし、それをさらに大きな袋にまとめて持ち歩く方式だ。軽い・薄い・必要な分だけ取り出せる……。極めて安価で合理的な方法ではあったが、最大の問題は「準備の手間」と小さすぎるので「必要な時に袋そのものを持って出るのを忘れる」ことだった。

写真のように、薬局の分包やPTPを切り分け、日付を書いた袋に詰めていく作業は、短期旅行とはいえ意外な労力がかかる。さらに、旅先のレストランで朝食をとる時になって"あ、袋を部屋に置いてきた"という事態は、思いのほか頻繁に起きる。便利なはずが、運用コストの高さがじわじわ効いてくるのだ。

Vaydeer ピルケースは"眼鏡ケースサイズ"の朝晩1週間分のストレージ

そこで登場するのがVaydeer ピルケースだ。外観は金属製眼鏡ケースのようで、触れるとサラリとしたアルミの質感が気持ちよい。内部には"朝（AM）""晩（PM）"として7日×2列＝14コンパートメントが並び、これで実質1週間分の薬を収納できる。朝だけ晩だけという人なら2週間分としても使える。

サイズはキャップが折りたたみ式の眼鏡ケースよりひと回り大きい程度。重量は写真の通り172g。最近のスマホより軽く、バッグに入れると存在を主張しすぎない絶妙なバランスだ。

周囲に薬を日常的に飲んでいる人がいるなら分かると思うが、この"朝晩1週間まとめて本体にセットできる"という仕様は精神的な解放感が大きい。筆者的には毎日袋に分ける作業から解放され、旅行前夜の準備も最短で済む。

PTP包装のまま放り込める最適サイズの安心感

筆者は医薬品をPTPシートのまま小さく切って収納する派である。PTPのままなら衛生面も安全で、持ち歩きにも強い。一般的にサプリメントはむき出しで保管しても問題ないが、医療用医薬品は湿気や摩擦で表面が変質する可能性もあり、PTPを推奨する。

本ピルケースはこの点でも非常に優秀で、PTPごと収納しても余裕がある。大型の錠剤でも1区画に6錠ほど入るキャパシティがあるため、複数薬を服用するユーザーでも対応可能だ。ここでは実際の薬ではなく手元にあった大きな錠剤を選んで入れてみた。

さらに地味に便利なのが、乾燥剤を端に差し込める構造。旅行先の湿度変化に弱い薬でも安心度が上がる。

実際の出し入れと携帯性：使い勝手は"ほぼ満点"

ピルケース本体の開閉は先端側面部分を指で挟んで引き出すだけ。外殻がアルミ、内側が少し柔軟な樹脂で、自重で勝手に飛び出すことはなく、意図した時だけスッと出る。構造的にも製造精度は高く、手で触れていて癖になる気持ちよいスライド感だ。もちろん14個並んだピルケースの蓋が完璧に閉まっていなければ最後まで押し込むことはできない。

筆者はホテルで朝食を取る際、このピルケースをそのままジーンズのポケットに突っ込んで持ち歩く。厚みがあるので"入れている感"が適度に残り、これが"飲み忘れ防止アラート"として優秀である。チャック袋方式ではこの"適度な存在感"が得られなかった。

外出時にスマホと一緒にバッグへ放り込んでも邪魔にならず、カバンの決まった場所に定位置を確保しておけば旅行や出張時の忘れ物防止にもつながる。

眼鏡ケースと比較して分かる"携帯品にふさわしい完成度"

写真のキャップ付き眼鏡ケースと並べると、Vaydeerはより滑らかで高級感のある外観をしている。薬という生活必需品を入れる以上、毎日触れるガジェットの仕上げはとても重要だ。単なるプラ製ピルケースでは得られない満足感が、この製品の隠れた価値だと感じる。

日本は世界でも有数の"薬との付き合いが長い国"であり、高齢化が進むにつれて携帯薬の管理はますます生活の基本インフラになりつつある。Vaydeer ピルケースは、大げさな機能を付けず、必要最小限の構造で"忘れず飲む"という目的だけに徹した潔いプロダクトだ。

旅行や外出時に薬を忘れがちな人、もしくは出先でもきちんと服薬習慣を維持したい人にとって、本製品は"心のストレスを減らすツール"になり得る。アクティブに動きながら医薬品と付き合っていく現代人にこそ、強く推したい一品である。

製品名 発売元 価格 ピルケース 1週間 1日2回 AM/PM 金属製（ローズゴールド） Vaydeer 1529円