¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤«¤é¸«¤ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤ÎÊÑ²½¡¡º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¿ôµÏ¿
2023Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°1¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡£½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥·¥Æ¥£¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¯¤Ï¤â¤¦1¤Ä¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¿ô¤À¡£13Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï¥É¥¯¤Î8²ó¡¢2°Ì¤Ï6²ó¤Ç¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢3°Ì¤Ï5²ó¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¤é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë(¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ØSofa Score¡Ù¤è¤ê)¡£
º£µ¨¤Î¥É¥¯¤Ïºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç³°¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¼«Í³¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤ÎµÞ½ê¤òÆÍ¤¯¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìºîµ¨¤Èºòµ¨¡¢¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¿ô¤Î¿ô»ú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½ºß¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì21²ó¡¢15²ó¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MFÂàÃÄ¤ÇÃ¯¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î¥É¥¯¤¬¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥É¥¯¡£ÆÀÅÀ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£