人間の身体は約60％が水分です。

水分補給は、とても大事。夏場は結構気にして水を飲んだりしていると思いますが、実は冬場も大事。あったかいお茶を飲んでるから大丈夫と思うかもしれませんが、多くのお茶には利尿作業があるので、効率よい水分補給とはいえない面も。なので、冬場もお水飲みましょうよ。

ここ1年くらい、僕が家で使っているのがブリタのウォーターボトル。水道水を入れれば、カートリッジを通しておいしいお水に早変わり。そんなウォーターボトルがAmazonブラックフライデーで超絶お得に。

ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル PFOS/PFOA除去試験済 マイボトル モーヴローズ 2本セット 600ml カートリッジ1個付 2,020円 Amazonで見る PR PR

2本セットが通常2,380円のところ、15％オフで2,020円となっています。ちなみに1本だと通常1,480円（Amazon価格）なので、非常にお得です。

2本セットだと、1本洗っているときに交換して使えるので、無限お水が可能になります。

ちなみに、このカートリッジ、小さいけれどかなり有能で、水道水が確実においしくなります。

お水ゴクゴクしましょうね。

Source:Amazon