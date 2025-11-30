WBCシルバー・ライトヘビー級王座決定戦

ボクシングのWBCシルバー・ライトヘビー級王座決定戦が29日（日本時間30日）、英国バーミンガムのナショナル・エキシビション・センターで行われ、ベンジャミン・ウィテカー（英国）がベンジャミン・ガバジ（ドイツ）に初回KO勝利。強烈な右フックによる衝撃的な決着に実況席も大興奮だった。

ウィテカーは初回から積極的に相手をロープ際に追い込み、強烈な連打。1分43秒にダウンを奪った。再開後も手を緩めることなく、最後は強烈な右フックがクリーンヒット。ガバジは背中から崩れ落ちた。レフェリーが即座にストップし、試合開始からわずか135秒の初回KO勝利。観客も大いに沸いた。

スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが実際のKOシーンを公開。実況も「なんてノックアウトだ！ ウィテカーがホームで輝きを見せた！」と興奮気味だ。「ガバジを破壊した！ 治療が必要だ。強烈なパンチ一閃。スピード、格、お遊びなしだ！ ベン・ウィテカーの新たな章が幕開けだ」と衝撃KOを伝えている。

2020年東京五輪銀メダリストのウィテカーは、プロデビューから昨年10月のリアム・キャメロン戦（両者がロープ外に落下し、試合続行不可能でドロー）以外は全勝。戦績はこれで10勝（7KO）1分となった。一方のガバジは、2018年のデビュー戦以来となる2敗目（19勝・13KO）を喫した。



（THE ANSWER編集部）