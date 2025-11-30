この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ただ痩せるだけじゃない？」夕食をせいろに置き換えるだけで健康診断がオールAになった驚きの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【せいろダイエット】一食置き換えで、１ヶ月－2キロ！するする痩せる！せいろ夜ごはん 魚レシピ３品」と題した動画を公開。夕食をせいろで作る魚料理に置き換えるだけで、ダイエットだけでなく健康改善も期待できるという3つの簡単レシピを紹介した。



よしかさんによると、この食事法を実践した人からは、1ヶ月で-2kgの減量に成功したという声のほか、「健康診断の数値がオールAになった」「血圧が下がりました」といった健康面での嬉しい報告も多数届いているという。動画では「痩せるだけじゃなく健康にバッチリ効く」と、その効果に太鼓判を押した。



動画内でよしかさんは、魚を食事に取り入れるメリットを解説。魚を食べることで、動物性の油に多く含まれ、血液の流れを滞らせる原因となりうる「飽和脂肪酸」の摂取を抑えられると指摘。一方で、魚に含まれるEPAといった良質な油は、血管内のドロドロした油を洗い流してくれる効果が期待できると説明し、「一日一食お魚を食べると健康効果が爆上がり！」と力説した。



紹介されたレシピは3品。1品目の「タラとアサリのキャベツ蒸し」は、体を温める生姜やニンニクを効かせた一品。クッキングシートでキャンディー状に包んで蒸すことで、魚介の旨味が凝縮され、タラの身もふわふわに仕上がるという。2品目は「鮭とブロッコリーのクリーム煮」。生クリームやコンソメを使わず、低脂肪乳と塩麹でヘルシーながらもコクのあるクリーム煮に。鮭に片栗粉をまぶすことで、ソースがよく絡むようになるとのことだ。3品目は「やる気がない日の鮭缶定食」。せいろに鮭缶をそのまま入れ、周りにもやしと豆苗を敷き詰めて蒸すだけの超簡単レシピだ。ナンプラーとニンニクのタレが、缶詰特有の臭みを消してくれるとアドバイスした。



せいろ調理は、火加減を気にすることなく「ほったらかしでできる」手軽さが魅力だとよしかさんは語る。美味しく食べながら、ダイエットと健康維持を目指したい方は、試してみてはいかがだろうか。