【Amazon ブラックフライデー】糖質オフのパンやスナック、カップ麺などが最大57%OFFに
今年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は、ダイエットや糖質が気になる人におすすめの低糖質食品をご紹介。体重が増えがちな忘年会シーズンや年末年始を前に、ストックしておけば心強いですよ。

定番のクロワッサンを含めた、人気のパン3種セット


K KOUBO

KOUBO 低糖質パン 36個入 毎日低糖質Styleセット 賞味期限50日以上 常温保存 ロングライフパン 個包装 非常食

5,600円 → 4,350円（22%オフ）

はじめての人に最適。6種の食べ比べセット12個入り


K KOUBO

KOUBO 低糖質パン 低糖質食べ比べセット 12個入 ロングライフパン 常温保存 個包装 非常食

2,980円 → 2,384円（20%オフ）

26種のビタミン＆ミネラル配合。ベースブレッドの7種14袋パン


ベースフード

【腹持ち・ボリューム◎】ベースブレッド 7種 14袋 パン [チョコ、メープル、シナモン、ミルク、さつまいも、ミニ食パンオレンジ、ミニ食パンレーズン］ 置き換えダイエット ダイエット食品 低糖質 完全栄養食 BASE BREAD ベースフード BASE FOOD

4,630円 → 3,704円（20%オフ）

山芋入り。糖質40%オフ（※1）の蕎麦 160g×10個の大容量


※1：製造者商品比較 日本食品標準成分表2015年版（七訂）

からだシフト

からだシフト 糖質コントロール そば ( 160g×10個 )糖質40%オフ 乾麺 大容量

2,678円 → 1,966円（27%オフ）

蕎麦・そうめん・中華麺の代わりに。キッコーマンの「大豆麵」


キッコーマン

キッコーマン食品 キッコーマン 大豆麵 細麺 2食 そば うどん そうめん パスタ ラーメン 124g

324円 → 140円（57%オフ）

カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」


Cup Noodles

カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり282kcal 78g×12個

2,449円 → 2,204円（10%オフ）

グルテンフリーのヘルシーヌードル「丸麺 ゼンブ ヌードル」


ZENB

【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]

2,434円 → 2,068円（15%オフ）

糖質35%オフ（※2）の「糖質コントロール ごはん 大麦入り」


※2：日本食品標準成分表 （八訂）増補2023年〔水稲めし〕精白米／うるち米 比較

からだシフト

からだシフト 糖質コントロール ごはん 大麦入り (150g×3食入×8セット ) 低糖質で美味しく健康管理 ( 高アミロース米 / 大麦 /うるち米 ) 電子レンジ調理 ( 時短 / 災害時用 / ローリングストックにも )

4,016円 → 3,533円（12%オフ）

低糖質で190kcal。「明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨」


明星

明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨[190kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

3,059円 → 2,049円（33%オフ）

食物繊維たっぷり。「明星 ロカボNOODLES こってり醤油」


明星

明星 ロカボNOODLES こってり醤油[192kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

2,446円 → 1,712円（30%オフ）

低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」


明星

明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば[281kcal、糖質25%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

3,512円 → 2,137円（39%オフ）

ふんわり感アップ、なのに糖質50%オフ（※3）のホットケーキミックス


※3：日本食品標準成分表2020年版 プレミックス粉 ホットケーキ用比

日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナ 糖質50%オフ ホットケーキミックス 160g ×2袋

1,125円 → 807円（28%オフ）

ごはん入りの具沢山。からだシフト「糖質コントロール 満足Soup 参鶏湯」


からだシフト

からだシフト 糖質コントロール 満足Soup 参鶏湯 1人前 160g ×6

1,477円 → 1,081円（27%オフ）

あさりの旨み。からだシフト「糖質コントロール クラムチャウダー」


からだシフト

からだシフト 糖質コントロール クラムチャウダー (150g × 5個) 糖質35%オフ (電子レンジ対応パウチ/時短調理) 一人暮らしの方にも (簡単調理) レトルト 糖質カット

1,153円 → 973円（16%オフ）

ZENB（ゼンブ）の豆から生まれたヘルシースナック 3種12袋


ZENB

【低糖質 お菓子】ZENB ゼンブ ハッピー 豆パフスナック 3種12袋 (カカオ・キャラメル・メープル) ゼンブハッピー [ グルテンフリー 白 砂糖不使用 ダイエット 中の おやつ 食物繊維 鉄分 たんぱく質 ポリフェノール ]

3,480円 → 2,958円（15%オフ）

カロリー72kcai。パリパリ食感のパスタスナック


三州総本舗

低糖質 糖質オフ パスタスナック 食物繊維 低カロリー お菓子 おやつ 三州総本舗 三州製菓 (ソルト味 6袋セット)

1,000円 → 850円（15%オフ）

