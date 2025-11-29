【Amazon ブラックフライデー】糖質オフのパンやスナック、カップ麺などが最大57%OFFに

今年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は、ダイエットや糖質が気になる人におすすめの低糖質食品をご紹介。体重が増えがちな忘年会シーズンや年末年始を前に、ストックしておけば心強いですよ。

定番のクロワッサンを含めた、人気のパン3種セット

はじめての人に最適。6種の食べ比べセット12個入り

26種のビタミン＆ミネラル配合。ベースブレッドの7種14袋パン

山芋入り。糖質40%オフ（※1）の蕎麦 160g×10個の大容量

※1：製造者商品比較 日本食品標準成分表2015年版（七訂）

蕎麦・そうめん・中華麺の代わりに。キッコーマンの「大豆麵」

カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」

グルテンフリーのヘルシーヌードル「丸麺 ゼンブ ヌードル」

糖質35%オフ（※2）の「糖質コントロール ごはん 大麦入り」

※2：日本食品標準成分表 （八訂）増補2023年〔水稲めし〕精白米／うるち米 比較

低糖質で190kcal。「明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨」

食物繊維たっぷり。「明星 ロカボNOODLES こってり醤油」

低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」

ふんわり感アップ、なのに糖質50%オフ（※3）のホットケーキミックス

※3：日本食品標準成分表2020年版 プレミックス粉 ホットケーキ用比

ごはん入りの具沢山。からだシフト「糖質コントロール 満足Soup 参鶏湯」

あさりの旨み。からだシフト「糖質コントロール クラムチャウダー」

ZENB（ゼンブ）の豆から生まれたヘルシースナック 3種12袋

カロリー72kcai。パリパリ食感のパスタスナック

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。