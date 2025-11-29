【Amazon ブラックフライデー】糖質オフのパンやスナック、カップ麺などが最大57%OFFに
定番のクロワッサンを含めた、人気のパン3種セット
KOUBO 低糖質パン 36個入 毎日低糖質Styleセット 賞味期限50日以上 常温保存 ロングライフパン 個包装 非常食
5,600円 → 4,350円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
はじめての人に最適。6種の食べ比べセット12個入り
KOUBO 低糖質パン 低糖質食べ比べセット 12個入 ロングライフパン 常温保存 個包装 非常食
2,980円 → 2,384円（20%オフ）
26種のビタミン＆ミネラル配合。ベースブレッドの7種14袋パン
【腹持ち・ボリューム◎】ベースブレッド 7種 14袋 パン [チョコ、メープル、シナモン、ミルク、さつまいも、ミニ食パンオレンジ、ミニ食パンレーズン］ 置き換えダイエット ダイエット食品 低糖質 完全栄養食 BASE BREAD ベースフード BASE FOOD
4,630円 → 3,704円（20%オフ）
山芋入り。糖質40%オフ（※1）の蕎麦 160g×10個の大容量
※1：製造者商品比較 日本食品標準成分表2015年版（七訂）
からだシフト 糖質コントロール そば ( 160g×10個 )糖質40%オフ 乾麺 大容量
2,678円 → 1,966円（27%オフ）
蕎麦・そうめん・中華麺の代わりに。キッコーマンの「大豆麵」
キッコーマン食品 キッコーマン 大豆麵 細麺 2食 そば うどん そうめん パスタ ラーメン 124g
324円 → 140円（57%オフ）
カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」
カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり282kcal 78g×12個
2,449円 → 2,204円（10%オフ）
グルテンフリーのヘルシーヌードル「丸麺 ゼンブ ヌードル」
【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]
2,434円 → 2,068円（15%オフ）
糖質35%オフ（※2）の「糖質コントロール ごはん 大麦入り」
※2：日本食品標準成分表 （八訂）増補2023年〔水稲めし〕精白米／うるち米 比較
からだシフト 糖質コントロール ごはん 大麦入り (150g×3食入×8セット ) 低糖質で美味しく健康管理 ( 高アミロース米 / 大麦 /うるち米 ) 電子レンジ調理 ( 時短 / 災害時用 / ローリングストックにも )
4,016円 → 3,533円（12%オフ）
低糖質で190kcal。「明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨」
明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨[190kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]
3,059円 → 2,049円（33%オフ）
食物繊維たっぷり。「明星 ロカボNOODLES こってり醤油」
明星 ロカボNOODLES こってり醤油[192kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]
2,446円 → 1,712円（30%オフ）
低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」
明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば[281kcal、糖質25%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]
3,512円 → 2,137円（39%オフ）
ふんわり感アップ、なのに糖質50%オフ（※3）のホットケーキミックス
※3：日本食品標準成分表2020年版 プレミックス粉 ホットケーキ用比
ごはん入りの具沢山。からだシフト「糖質コントロール 満足Soup 参鶏湯」
あさりの旨み。からだシフト「糖質コントロール クラムチャウダー」
からだシフト 糖質コントロール クラムチャウダー (150g × 5個) 糖質35%オフ (電子レンジ対応パウチ/時短調理) 一人暮らしの方にも (簡単調理) レトルト 糖質カット
1,153円 → 973円（16%オフ）
ZENB（ゼンブ）の豆から生まれたヘルシースナック 3種12袋
【低糖質 お菓子】ZENB ゼンブ ハッピー 豆パフスナック 3種12袋 (カカオ・キャラメル・メープル) ゼンブハッピー [ グルテンフリー 白 砂糖不使用 ダイエット 中の おやつ 食物繊維 鉄分 たんぱく質 ポリフェノール ]
3,480円 → 2,958円（15%オフ）
カロリー72kcai。パリパリ食感のパスタスナック
低糖質 糖質オフ パスタスナック 食物繊維 低カロリー お菓子 おやつ 三州総本舗 三州製菓 (ソルト味 6袋セット)
1,000円 → 850円（15%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります