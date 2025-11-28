人気ヘアメイクに聞いた「目力を上げたいときに使う」2色のマスカラ

冬ならではの色みと質感。ひとたび使えば心が高揚し、装いのインスピレーションも湧いてくる。出そろった新作から「スタイルを明確にする」コスメを厳選してヘア＆メイク・笹本恭平さんの言葉とともにお届け。





【笹本恭平さん】 ilumini所属。・顔を盛ったらアクセは盛るな・肌と眉で半分完成・あとはお遊び大人の可愛いは1個までetc…など独自の切り口と理論で幅広い世代に人気の、コスメにも詳しい人気ヘアメイク。







「マスカラは“静ひつなブルー系”か“映える黒”」

あたたかみのあるカラーが多くなるから、かえって冷たい色みが目元を印象的に引き立てる計算。黒はよりボリューム感が増すもの、カラーは鮮やかすぎない青みがかったタイプがねらい目。







ウォームカラーのアクセントに澄んだブルー

アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP Blue Lapis 4,180円／アディクション ビューティ 鉱石みたいなブルーで幻想的に。自まつ毛を生かせるシアータイプ。





本当に自前？と錯覚するほど

ファシオ まつパ級 フィルム マスカラ（ロング＆ボリューム） 01 1,320円（編集部調べ）／コーセー パーマをかけたみたいなカールが長続き。美容成分配合のやさしい処方。





(冬に似合う色み・質感・血色感)

