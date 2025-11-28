気分転換や眠気覚ましに。働く女子が今“激推し”するおやつ3選
みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。
仕事中の小腹満たしや疲れて気分転換がしたい時に少し間食することでリフレッシュできることってありますよね！
そこで今回は最近私が見つけた、お気に入りの間食を3つご紹介します。
■働くわたしの味方。手軽にリフレッシュできるおやつ3選
◇ほっと一息つきたい時に。「カリンのど飴＜贅沢マヌカハニー＞」
まず1つ目はカリンのど飴＜贅沢マヌカハニー＞。
1袋に1250mgものマヌカハニーが配合されていて、1粒食べると口の中にマヌカハニーの甘さが広がります。ほっと一息つくのにとてもぴったり。
また、マヌカハニーは喉が少しイガイガする時など、風邪予防としても万能です。
こっくりと濃いマヌカハニーの味が疲れた心を癒やしてくれるような気がして、常にバッグに入れている必須のアイテム。
◇かわいい見た目に癒やされる。「たべっ子どうぶつラムネ」
2つ目は「たべっ子どうぶつラムネ」。
これは完全にパケ買いでしたが、実際に食べてみると味もおいしくてハマってしまったおやつ！
1粒ずつ動物の形になっていて、こっそり何の形かな〜とみるのも楽しみになっています。
さらに日々の生活で不足しがちなカルシウムも配合されているとのこと。おやつを食べながらカルシウムも摂れるのはうれしいですよね！
◇眠気覚ましにもぴったり。「キシリトールバム」
3つ目は「キシリトールガム＋フッ素＜ペパーミント＞」。
すっきりとしたペパーミント味は、食後の眠気覚ましにもぴったり。気合いを入れる会議の前にもよく食べています。
フッ素配合なので、食後すぐ歯磨きに行く時間がない時にも重宝しています。
■お気に入りのおやつで仕事のモチベアップ
コンビニでいろいろなおやつを探すのも楽しいですよね！ お気に入りのおやつとの出会いは仕事のモチベーションにもつながる気がします。
今回は最近持ち歩いている間食を3つ紹介しました。皆さんももし見かけたらぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
（えりか）