食や旅にまつわる軽妙なエッセーで知られ、バラエティー番組出演でも人気を集めた作家の嵐山光三郎（あらしやま・こうざぶろう、本名祐乗坊英昭＝ゆうじょうぼう・ひであき＝）さんが14日午後6時、肺炎のため死去したと事務所「嵐山オフィス」が28日、発表した。83歳。浜松市出身。葬儀は近親者のみで執り行った。

国学院大文学部国文学科を卒業後、1965年に平凡社に入社。雑誌「太陽」の編集長などを務めた。81年に独立して「青人社」を設立し、雑誌「ドリブ」を創刊。タモリが司会の「今夜は最高！」出演をきっかけに、82年からはフジテレビ「笑っていいとも！増刊号」に編集長としてレギュラー出演し、お茶の間にも親しまれた。

「たのC（シー）のでR（アール）」といった「ABC文体」を駆使したエッセーや、インスタントラーメンの評論なども手がけ、料理や温泉などにも健筆を振るった。88年には「素人庖丁記」で講談社エッセイ賞を受賞。「文人悪食」「文人暴食」では作家や歌人、学者らの暴食ぶりを評し、松尾芭蕉の人間くさい側面に迫った「悪党芭蕉」では2006年に泉鏡花文学賞、07年には読売文学賞を受けた。

92年には日本人のコメ離れに歯止めをかけようと「日本ごはん党」を結成。旅や釣りの愛好家としても知られ、10年からは長く住んだ東京都国立市の教育委員も務めた。長年にわたる阪神ファンとしても知られていた。