11月26日に高市早苗首相（64）と野党4党の代表で行われた党首討論。立憲民主党・野田佳彦代表（68）は“政治とカネ”の問題を追及したのだが、これに対する高市氏の発言が波紋を広げている。

野田氏は、「石破前総理の時に、給付付き税額控除とガソリン、そしてもう一つ、政治とカネの協議体を作りましょうと。政治とカネの協議をする上で、公明党、国民民主党が提案をした、企業団体献金の受け取り先を絞っていく、政党支部はやめていくこと一つの落としどころではないかと提案した。石破総理も『その通りでございます』というかたちで受けていただきました」と指摘。

石破茂前首相（68）は今年8月、政治とカネの問題の協議に向けて、自民党政党支部の献金受け取りの実態把握を行うよう党幹部に指示していた。野田氏は、高市氏に対し、「あれから4カ月ぐらい経ちますけど、どうでしょう。いつまでに回答していただけるか、お答えいたただきたいです」と求めた。

高市氏は、「政治とカネの話ですが、まず政党支部の調査、7757ととても多い支部でございます。慎重に調査しておりますが、本日党として決定したのは、収支報告書のオンライン提出をしない政党支部は、企業団体献金を受け取れないという案です（中略）企業団体献金のあり方については、自民党はどちらかと言えば、草の根活動を支える事業者に支えられる政党。また、機関紙発行収入などに支えられている政党もあるでしょう。それぞれに、政党の在り様、成り立ちが違うということです」と返した。

ただ、野田氏は実態調査の進捗に関する回答がなかったとし、「いつまでも実態を把握できないような政党支部が企業団体献金を受け取るべきではないと思います」と述べた上で、「公明党、国民民主党案が出てきたならば、若干修正を要求するかもしれませんが、基本的には賛成してこの国会で通したいと思います。総理の見解を伺いたい」と質問。

これに対し、高市氏は「支部の数、実情の調査は行っていますが、それを御党にお示しするという約束とは思っていません。これは党内の議論でしっかり役立てるということで、本日新たに決定した」と応じ、野田氏にこう要求した。

「そんなことよりも是非、野田総理、（国会議員）定数の削減やりましょうよ」

国会議員定数の削減は、自民党、日本維新の会が、今国会の会期中に「1割削減」の法案を成立させることを目指しているが、野田氏も首相在任時の’12年、安倍晋三自民党総裁（当時）との党首討論で、衆院議員定数削減などを条件に、衆院解散を宣言した過去がある。高市氏は、この“約束”が果たされていないことを「申し訳なく思っている」とし、「賛成してください。やりましょう」と締めくくった。

この高市氏の呼びかけと共に、野田氏との討論は終了した。裏金をはじめとする政治とカネの問題は、多くの国民の政治不信を招き、企業団体献金の規制は、クリーンな政治の実現に向けて各党が取り組んできた課題でもある。それを「そんなこと」と軽く扱うかのような高市氏の発言に、Xでは疑問の声が起こった。

《高市さんは好きだけど、政治とカネの話を「そんなことより定数削減」って言ったのは正直残念だったな。そんなことよりって…》

《「そんなこと」とは何事か 企業・団体献金をもらっているから国民本位の政治ができない。自民党の基本的な問題。しかも定数削減は全く別の問題》

《立憲民主党野田代表は 党首討論において国民民主・公明党の政治資金規正法改正案に修正協議の可能性もあるものの原則賛成の意向を示した その後に、高市さんから、そんなことより定数削減という発言が飛び出してひっくり返りましたよ私は 公明や国民民主の努力に対しても失礼》

なお、野田氏も討論後の会見で、「政治とカネの問題から逃げている」「政治改革のセンターピンは、やっぱり政治資金規正法だ」と高市氏を厳しく批判したのだが、Xでは一部で、討論中の野田氏の「甘さ」を指摘する声も上がっている。

《高市さんに「そんなことより」をやられた時、野田さんは時間ぎりぎりでも、例の「政治改革のセンターピンは政治資金規正法」発言を突っ込むべきだったと思う。高市さんの論点すり替えを印象づけるためにも。ここの瞬発力が足りなかったのが、昨日の野田さんの唯一残念だったところ》

《野田さん、「そんなこととはどういうこっちゃ」と速攻で反論してほしかった》

《野田さんは、ここぞとばかりに責め立てるべきだったが…まったく物足りない》

「この日の党首討論では、野田氏の他に、国民民主党・玉木雄一郎代表（56）、公明党・斉藤鉄夫代表（73）、参政党・神谷宗幣代表（48）が高市氏と対峙しました。玉木氏は時間切れになってからも高市氏にアピールし、斉藤氏も議長から『時間がきております』と急かされながらも発言。神谷氏は発言しようとしたところ、時間切れを宣告され、すごく悔しそうな顔をしていましたね。ただ、野田氏は高市氏の最後の呼びかけに応じることもなく、結局は高市氏から論点を“ずらされたまま”終わってしまいました。

時間を遵守することを優先し、野田氏が遠慮したのかもしれませんが、政治とカネの問題は立憲がこれまで厳しく追及してきた問題ですから、他の代表のように少し食い下がってもよかったのではないでしょうか」（全国紙政治部記者）