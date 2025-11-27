この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が17年の実績を持つ投資家と対談！『りょう校長のお金と時間の学校！金融業界の方にお金や投資のリアルについて聞いてみた！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏のYouTubeチャンネルに、金融教育スクール「お金と時間の学校」を運営するりょう校長氏が登場し、『りょう校長のお金と時間の学校！金融業界の方にお金や投資のリアルについて聞いてみた！』と題した対談動画が公開された。りょう校長氏は17年間の投資実践を通じて資産を数十倍に拡大させた経験を持ち、元銀行員という立場から金融業界の実情と資産形成の要諦を語っている。



りょう校長氏は新卒で三菱UFJ銀行に入行し、約11年間にわたり法人営業に従事した。退職を決意した背景には金融機関のサービス構造に対する違和感があった。富裕層には高品質なサービスが提供される一方で、これから資産形成を始めようとする一般層には本質的な知識が十分に届いていないという認識が、現在の教育活動への転身を促した要因である。



投資を始めたのは大学4年生の時期である。体育会ラグビー部に所属し金融知識はほとんど持ち合わせていなかったが、就職活動を通じて同期との知識差を痛感し、独学と実践を並行して始めた。開始時期がリーマンショック後の市場底値付近であったことも幸いし、個別株と投資信託の双方で早期に成功体験を得た。この体験が投資への信頼を育み、その後の継続的な資産拡大につながったという。



約17年間の投資実践を経て、りょう校長氏は30代前半でサラリーに依存しない資産規模を築いた。投資を行わなかった場合と比較して資産規模は数十倍に達したと語り、その差の大きさが現在の金融教育活動の原動力になっている。現在のポートフォリオは株式が全体の約7割を占め、そのうち半分以上が個別株である。ただし同氏は、この配分が初心者向けの推奨ではない点を明確にしている。



初心者に対しては、まず低コストのインデックス投資から始めることを推奨する。NISA制度を活用し、長期的な視点で資産が増える実感を得ることが重要であり、その成功体験が次のステップへの意欲を生むと述べる。個別株投資は知識と経験を積んだ後に取り組むべき段階であり、段階的なステップアップが安全かつ効果的な資産形成の鍵だという見解が動画では示されている。