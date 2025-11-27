懲役太郎「日本は何やってるの？」特殊詐欺の黒幕“年間収益75兆円”の国際犯罪組織を放置する国の闇
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「特殊詐欺、闇バイト強盗、日本警察が捕まえられない理由」と題した動画を公開。後を絶たない特殊詐欺や闇バイト強盗の根源には、日本警察が手を出せない巨大な国際犯罪組織が存在すると指摘し、その驚くべき実態を解説した。
動画で懲役太郎氏は、日本で横行する特殊詐欺やロマンス詐欺の「悪の元凶」として、中国の「太子軍団（プリンスグループ）」と呼ばれる巨大犯罪組織の存在を挙げる。これは半グレやギャング集団といったレベルではなく、国家規模の組織であると強調。懲役太郎氏によると、このグループが関わる犯罪の収益は「75兆円」にものぼると言われているという。
この組織の中心はカンボジアを拠点とする「プリンスグループ」という巨大企業であり、表向きは不動産や金融、カジノ、農業などを手掛ける複合企業（コングロマリット）の顔を持つ。しかし、その裏では国際的な特殊詐欺、強制労働、人身売買にまで関与していると、アメリカやイギリスは名指しで指摘し、すでに制裁や捜査を開始しているという。各国で数千億円から1兆円規模の資産が凍結・差押えされているにもかかわらず、懲役太郎氏は「日本は何やってるの？」と、この問題が国内でほとんど報じられず、捜査が進展しない現状に強い憤りを示した。
日本の警察が特殊詐欺の主犯格を検挙できない根本的な理由について、懲役太郎氏は「ボスが捕まえられないのは、これらが元だからです」と断言。国内で逮捕されるのは、巨大組織から見れば末端の「枝葉も枝葉」に過ぎず、海外に拠点を置く大元には日本の捜査権が及ばないという構造的な問題を明らかにした。最後に、この問題の根深さを訴え、日本の対応の遅れに警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
