金沢のプロ2年目GK久保賢也が契約満了「最後の最後までチームの一員として全力を尽くし、貢献できるように」
ツエーゲン金沢は27日、GK久保賢也(23)が今季限りで契約満了となることを発表した。
久保は明治大から2024年に加入。ここまで公式戦の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK久保賢也
(くぼ・けんや)
■生年月日
2002年1月11日(23歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
183cm/78kg
■経歴
FC NIIZO-大宮ジュニア-大宮Jrユース-大宮U18-明治大-金沢
■出場歴
なし
■コメント
「ツエーゲン金沢に関わる全ての皆様へ
この度、2025シーズンをもってツエーゲン金沢を退団することになりました。
2年間、ツエーゲン金沢でプレーさせていただき、Jリーグという舞台で経験を積む機会をくださったクラブに心より感謝申し上げます。
この経験は、私のサッカー人生においてかけがえのない財産です。
今シーズンは、応援してくださる皆様に結果で恩返しをすると強く誓って臨みましたが、チームの力となる活躍や、試合に出場する機会を得ることができず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
しかし、シーズンはまだ終わっていません。
ツエーゲン金沢が目指すJ2昇格に向けて、残り僅かとなった期間ですが、最後の最後までチームの一員として全力を尽くし、貢献できるように闘い続けます。
最高のファン・サポーターの皆様、チームメイト、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。」
