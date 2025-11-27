【Amazonブラックフライデー】JBLのワイヤレスイヤホンやスピーカーが最大58%OFFに
「JBL」とは
JBLはアメリカ発の世界的オーディオブランドで、高品質なサウンドと力強い低音が特徴です。プロの音響現場から日常のリスニングまで幅広く支持されており、スタイリッシュなデザインと高い音質で多くのユーザーに選ばれています。
シリーズ最小・最軽量。コンパクトな完全ワイヤレスイヤホン
JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUDSBLK 小
6,600円 → 3,900円（41%オフ）
ノイズキャンセリング機能が大幅に進化したワイヤレスイヤホン
JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン bluetooth ハイブリッド ノイズキャンセリング/マルチポイント/IPX5/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック/JBLTOURPRO2BLK 小
33,000円 → 13,980円（58%オフ）
AIノイズ低減アルゴリズムを採用したイヤホン
【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント/防塵・防水/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ネイビー /JBLTOURPRO3BLU
36,000円 → 25,980円（28%オフ）
絡まりにくいフラットケーブル。ネックバンド型イヤホン
【Amazon.co.jp 限定 】JBL TUNE215BT ネックバンド型 イヤホン Bluetoothマイクリモコン付き/オープンタイプ/USBタイプC/2020年モデル ブラック JBLT215BTBLK
4,378円 → 2,400円（45%オフ）
最大約12時間再生。防塵防水のポータブルスピーカー
JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル ブラック JBLFLIP6BLK
17,600円 → 8,000円（55%オフ）
7.1.4chの完全な立体音響空間を再現。完全ワイヤレスサラウンドシステム
JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN 大
143,000円 → 76,980円（46%オフ）
その他のセール商品
JBL TUNE FLEX GHOST ワイヤレスイヤホン bluetooth 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/ホワイト/JBLTFLEXGWHT
13,200円 → 5,980円（55%オフ）
JBL GO4 Bluetoothスピーカー USB C充電/IP67防塵防水/アプリ対応/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/ブラック JBLGO4BLK
7,700円 → 5,600円（27%オフ）
JBL TUNE 520BT ワイヤレスヘッドホン bluetooth 密閉型 最大約57時間連続再生 オンイヤー USBタイプC充電 マルチポイント JBLアプリ対応 ブラック JBLT520BTBLK
7,150円 → 4,500円（37%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
