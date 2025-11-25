Nissy（西島隆弘）6大ドームツアー映画化決定！ライブ、ドキュメンタリーの2作品同時公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Nissy（西島隆弘）が2024年11月から2025年3月にかけて開催した全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』のライブの模様と、そのライブに至るドキュメンタリーの2作品が、12月23日より全国の映画館にて上映されることが決定した。

■ポスタービジュアル、予告編映像を公開

2023年8月にソロ活動10周年を迎えたNissyは、ソロアーティストとして史上初となる2度目の全国6大ドームツアーを実現させ、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだ。

演出・衣装・映像など、総合演出のすべてをNissy自身がプロデュースし、「これが“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現。世界的女優パク・ミニョンを起用した幕間映像を含め、映画のような世界観とライブパフォーマンスを融合させた、ライブ×映画×ショー×コメディ×アミューズメントパークが溶け合う唯一無二のステージの模様を、再び映画館のスクリーンで体感することができるライブ作品『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR “The Movie”』と、2019年に日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし4大ドームツアーを完走、2022年にはソロアーティストとして史上2人目となる6大ドームツアーが全公演ソールドアウトで終幕など、次々と快挙を成し遂げてきたNissyが、歴史上ソロアーティストとして初の2度目の6大ドームツアーを完走するまで、Entertainmentに命を懸けた1,300時間に密着したドキュメンタリー作品『Nissy-Documentary Movie-“Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』の2作品が、全国の映画館にて同時公開となる。

併せて、ポスタービジュアル、ムビチケ前売券（オンライン）情報、予告編映像が公開。さらに、公開初日には「ライブ」「ドキュメンタリー」2作品の舞台挨拶の実施も決定しており、舞台挨拶の模様は全国の映画館へ生中継される。詳細は公式サイトまで。

ひとりの表現者が孤独と向き合いながら生み出した、“作品が生まれるまでの物語”と“作品そのもの”、そのすべてをスクリーンで体感しよう。

■映画情報

『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR “The Movie”』

『Nissy-Documentary Movie-“Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』

12月23日（火）より2作品同時公開

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

(C)Nissy Entertainment

作品サイト

https://liveviewing.jp/nissy-entertainment_movie/

Nissy OFFICIAL SITE

https://nissy.jp/