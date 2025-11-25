『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3、Dlifeにて日本初放送

『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3が12月2日（火）よりDlife（ディーライフ）にて日本初放送。さらに、『ブルーブラッド〜NYPD 家族の絆〜』シーズン8が12月26日（金）よりTV初放送。

さらに12月8日（月）より『ボディ・オブ・プルーフ／死体の証言』シーズン1〜3、そして12月20日（土）より『GBI 特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン2が一挙放送。

『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3【日本初放送】

12月2日（火）夜10：00スタート

〈字幕版〉毎週水曜夜11：00〜深夜0：00

〈二カ国語版〉毎週火曜夜10：00〜11：00



『ALERT 失踪者緊急警報』は、毎年60万人もの人が行方不明になるアメリカで、息子が失踪した過去を持つ捜査官が、「失踪者捜索班MPU」で日々起こる失踪事件に挑み、被害者を無事に家族の元へ帰すべく奮闘するクライム・ミステリー作品。もし、あなたの大切な人が行方不明になったら…？ かつて夫婦だったニッキーとジェイソンはフィラデルフィア市警・失踪者捜索班（MPU）でともに事件に挑む。彼らが行方不明となった実の息子の謎に迫った衝撃のシーズン1、そして深い悲しみを乗り越え、新たな局面を迎えたシーズン2。そしてシリーズ最終章となるシーズン3では、緊迫した事件の連続に加え、チームの絆がかつてないほど危機に直面し、メンバーそれぞれが抱える過去や秘められた真実が次第に明るみに…。人間関係が複雑に絡み合う中で、物語は予想を裏切る展開を迎える。

そんな中、かつて“天才ハッカー”として名を馳せたウェイン・パスカルがチームに加わったことで、すべてが大きく動き出す。彼女の正体と目的、そしてジェイソンとの関係は…。シーズンを通して張り巡らされた数々の伏線が、どのように回収されていくのか。感情と謎が交錯する本格クライム・サスペンスが遂に完結する。

■ニッキー役ダニア・ラミレスの衝撃の降板、そして哀しみの第2話

かつてニッキーによって逮捕された犯罪者・レイナが、仮釈放される。彼女は長年にわたりニッキーに強い復讐心を抱いていた…。ある日、ニッキーと突然連絡が取れなくなり、チーム内に不穏な空気が広がる。車のGPSデータや監視映像などから、ニッキーが誘拐された可能性が浮上し、レイナを疑うMPUは一斉に警戒態勢へ。監視カメラの映像や店のレシートといったわずかな証拠を手がかりに、チームはレイナの足取りを一つ一つ丹念に追っていく。ただ捜査が進むにつれ、事件の背後にはレイナ単独ではない、より大きな陰謀の存在が見え始める。犯行の資金源や仮釈放の裏に潜む“協力者”の存在、そして依頼主を示す唯一の手がかり、それは“あるタトゥー”を刻んだ謎の男だった。MPUはニッキーの命を救えるのか。そして、この事件の真相とは…。

■ウェインとジェイソンの関係は本物か、それとも…

数々の失踪事件を解決してきたMPUメンバーたち。だが、シーズン2から加わった元天才ハッカー、ウェイン・パスカルの存在が、チームの運命を大きく揺るがすことに。シーズン3では、ニッキーの事件後、捜査の裏で繰り広げられる人間ドラマがより濃密に。ウェインの過去、彼女の目的、そしてジェイソンとの関係に焦点が当たり、物語はよりサスペンス色が濃厚な新局面へと突入。最終話では相手から送られた一言、「Report？（報告は？）」に対し、彼女が返したのは「彼らは疑っていない（They don’t suspect a thing）」という、意味深な言葉。ウェインが何者かと秘密裏に通信していたことがこれで明確となる。ウェインは味方か、それとも…。すべての真実が揺らぎ始める、そしてシリーズ最大の衝撃が待ち受ける。

■マルコム=ジャマル・ワーナー、メガリン・エチクンウォケが新キャストとして登場

FOX作品でおなじみのマルコム=ジャマル・ワーナー（『レジデント 型破りな天才研修医』）が、新たにMPU（失踪者捜索班）の上司、ビル・ヒューストン主任警部として登場。陸軍出身という経歴から、当初は規律を重んじる堅物で、どこか葛藤を抱えた孤高の人物として描かれるが、物語が進むにつれて、チームにとって信頼できる支えのような存在へと変化していく。残念ながら、ワーナーは 2025年7月にコスタリカにて海難事故で亡くなっており、本作は彼の遺作ともいえる貴重な作品となった。また、メガリン・エチクンウォケ（『ナイトスクール』）がガブリエル・ベネット警部補役で本シリーズに初参加。彼女はフィラデルフィア警察時代、ジェイソンと同僚だったという過去が明らかになるが、多くは語られず。鋭い洞察力と冷静な判断力、そして強い正義感を持つガブリエルは、ニッキー亡き今、チームに新たな風を吹き込むことができるのか?!

『ブルーブラッド 〜NYPD 家族の絆〜』シーズン8【TV初放送】

12月26日（金）夜10：00 スタート

〈字幕版〉毎週金曜夜10：00〜夜11：00

〈再放送〉毎週火曜夜11：00〜深夜0：00

『私立探偵マグナム』のトム・セレック主演。3世代にわたりNY市警察官として勤めるレーガン一家が巨大都市で次々と起こる事件に立ち向かう大人気シリーズ第8弾。欲望が渦巻く巨大都市ニューヨーク。テロ、誘拐、麻薬事件―次々と起こる難事件にニューヨーク市警察（NYPD）が立ち向かう。主人公のレーガン一家はニューヨーク市警の誰もが知る警察官ファミリー。かつて祖父ヘンリーが市警トップの本部長を務め、現在はその息子フランクが同じ役職についている。さらに、フランクの長男ダニーが特捜課の刑事、末っ子ジェイミーもパトロール警官として活躍中。また、長女エリンは地方検事補として法秩序の維持に努めている。本作では、そんな彼らがニューヨーク市民を凶悪犯罪から守るため、信頼できる家族として互いに力を合わせていく。まさに犯罪捜査ドラマ×ファミリー・ドラマ。人間の欲望が渦巻く殺伐とした大都会のリアルな実像に迫りつつ、それでもなお普遍的なモラルや良識を信じるレーガン一家の不屈の精神に誰もが強く共感することだろう。エッジの効いた刺激的なドラマが好まれがちな昨今、幅広い世代の視聴者が安心して見ることの出来る貴重なドラマ。

〈シーズン8では…〉退職しようとしていたダニーだが、エリンの元夫ジャックが事件に巻き込まれたため、捜査を手伝うことに。一方ジェイミーとエディはカップルを装い潜入捜査を行い、フランクは新たに就任したニューヨーク市長マーガレット・ダットンと衝突する…。

■最愛の人を失った刑事、試練と再生のシーズン

シーズン8最大の注目点は、主人公ダニーの妻リンダ役を演じていたエイミー・カールソンの突然の降板。看護師のリンダがヘリで患者を輸送中に事故で命を落とすという設定は、ダニーとその家族の物語をより深く描く契機となった。表向きは昔ながらの熱血刑事として気丈に振る舞うダニーだが、リンダの死に加え、妹エリンの元夫が襲撃される事件や、相棒バエズ刑事が捜査中にフェンタニルに触れて倒れるなど、次々と試練に直面し心身ともに追い詰められていく。そんな彼を支えたのは、母を失った悲しみを抱えながらも、前を向いて生きようとする息子たちの存在だった。息子たちの強さは、ダニーが再び歩み出す大きな原動力となる。特に第18話、次男ジャックが作文コンクールで優勝し、母への思いを語るスピーチは胸を打つ名場面。家族の絆と喪失からの再生を軸に描かれるシーズン8は、ダニーと彼の家族にとって試練と成長が凝縮された必見のシーズンである。

■ジェイミー＆エディ、ついに運命の瞬間へ

ジェイミーとエディが相棒として組むようになったのはシーズン4。新米警官として登場したエディと、誠実で真っすぐなレーガン家の末息子ジェイミーは、数々の事件を共に乗り越える中で、固い信頼関係と絆を築き上げてきた。そして今シーズン序盤では意見の違いから衝突することもあったが、後半にかけて二人の命を脅かすような事件が相次ぎ、その中で互いが「かけがえのない存在」であることを再確認する。約4シーズンにわたり積み重ねてきた相棒関係が、ついに愛へと結実する感動の瞬間をお見逃しなく。

『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン2【一挙放送】

〈字幕版〉12月20日（土）午後2：00〜深夜0：00（全10話）

犯罪は、彼の眼にこう映る…。GBI（ジョージア州捜査局）の特別捜査官ウィル・トレントが、独自の視点とスキルを駆使しながら難事件を解決していく。カリン・スローターのベストセラー小説を原作としたクライム・サスペンス。初回放送が終了したばかりの最新シーズンを全話一挙放送でお届け！

『ボディ・オブ・プルーフ／死体の証言』シーズン1〜3【一挙放送】

12月8日（月）午前10：00スタート ※2話連続放送

〈ニカ国語版〉毎週月〜金曜 午前10：00〜昼12：00

〈字幕版〉毎週月〜金曜 午後6：00〜午後8：00

シーズン1（全9話）：12月8日（月）〜12月12（金）

シーズン2（全20話）：12月12（金）〜12月26（金）

シーズン3（全13話）：2026年1月5日（月）〜1月14（水）

主人公ミーガンは被害者の遺体は“事件の真実”そして“人生を教えてくれる”という強い信念のもと、鋭い洞察力と豊富な医学知識を駆使し、死者に耳を傾け、犯罪多発地帯フィラデルフィアで発生する難事件の真相を紐解いていく。全米で1400万人もの視聴者を獲得した大ヒット検死クライム・ミステリーを横帯一挙放送でお届け！

